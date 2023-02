Le sport canadien ne peut pas se limiter aux médailles, selon le ministre des Sports St-Onge

La ministre canadienne des Sports, Pascale St-Onge, a déclaré que l’accent mis sur les athlètes remportant des médailles doit changer en raison de la récente explosion de plaintes d’abus et de mauvais traitements à travers le pays.

« Il ne peut s’agir que de médailles et de podiums », a-t-elle déclaré lors d’une audience en comité parlementaire lundi à Ottawa.

“Nous devons parler de la sécurité des athlètes et de leur bien-être dans son ensemble.”

Redéfinir le terme « excellence » dans la politique nationale du sport représenterait un changement par rapport au mandat de haute performance établi avant les Jeux d’hiver de 2010 à Vancouver et à Whistler, en Colombie-Britannique.

La performance de l’équipe hôte était considérée comme faisant partie intégrante du succès de ces Jeux, de sorte que les contribuables canadiens auraient l’impression d’en avoir eu pour leur argent olympique.

Les équipes canadiennes ont remporté de nombreuses médailles en 2010 et lors des Jeux olympiques d’été et d’hiver qui ont suivi, mais la pression pour performer et atteindre le podium a également été citée comme raison d’une culture toxique du silence autour des abus envers les athlètes.

« La discussion porte vraiment sur la définition de l’excellence. Dans les mandats précédents, je dirais qu’il s’agissait de médailles et de podiums », a déclaré St-Onge.

“Maintenant, nous devons tenir compte de l’excellence des organisations elles-mêmes, de la manière dont elles intègrent le bien-être des athlètes dans une approche holistique.”

Les contribuables sont le plus grand bailleur de fonds du sport olympique et paralympique au Canada, avec plus de 200 millions de dollars par an.

St-Onge, qui a été nommée ministre des Sports il y a deux ans, a été grillée par le Comité permanent de la condition féminine dans le cadre de ses audiences sur les femmes et les filles dans le sport.

Parmi ceux qui ont comparu devant le comité et donné des témoignages poignants, la cycliste canadienne Geneviève Jeanson a déclaré en décembre que son entraîneur l’avait frappée pour la première fois à l’âge de 14 ans, l’avait agressée sexuellement à 15 ans et lui avait administré des médicaments améliorant la performance à 16 ans.

“Il n’y a tout simplement aucune raison, aucune justification pour que le sport soit synonyme d’abus”, a déclaré St-Onge lundi.

La ministre a été interrogée sur une enquête publique nationale sur les abus dans le sport, un registre d’entraîneurs pour empêcher les agresseurs de se déplacer vers d’autres juridictions et sur la façon dont St-Onge entend utiliser son pouvoir pour financer et définancer les organisations sportives comme moyen de mettre fin aux abus.

Son département supervise 70 organisations sportives nationales parmi les 94 organismes sous son égide.

St-Onge a établi le bureau du commissaire à l’intégrité du sport (OSIC) l’an dernier et l’ancienne nageuse artistique Sarah-Ève Pelletier a nommé sa première commissaire.

Toutes les organisations doivent être signataires de ce bureau d’ici le 1er avril ou risquer de perdre leur financement fédéral.

Quarante-trois ont signé jusqu’à présent, a déclaré St-Onge, mais la portée de Pelletier jusqu’à présent ne s’étend pas au niveau provincial ou de club.

Certaines plaintes ont été rejetées parce qu’elles ont été considérées comme ne relevant pas de la compétence du commissaire.

« Même si toutes les organisations sportives nationales signent, il y aura toujours un énorme écart, un écart que nous ne pouvons pas ignorer », a déclaré St-Onge.

«Alors que le gouvernement fédéral et les organisations sportives nationales sont responsables d’environ 3 700 athlètes, la grande majorité des cas d’abus et de mauvais traitements se produisent en dehors du champ d’application fédéral.

“Ils se produisent dans des clubs, des ligues et des gymnases locaux, qui relèvent tous de la responsabilité des autorités provinciales, territoriales et locales.”

St-Onge rencontrera ses homologues sportifs territoriaux et provinciaux samedi et dimanche à l’Île-du-Prince-Édouard au début des Jeux d’hiver du Canada.

Elle les exhortera soit à adhérer à l’OSIC, soit à établir leur propre mécanisme indépendant de signalement des sports sécuritaires, comme l’ont fait le Québec et le Nouveau-Brunswick.

« Il y a une énorme lacune dans le système », a déclaré le ministre. « Il faut fermer au plus vite.

« Quel que soit son niveau, un enfant qui entre dans ce système sportif doit savoir vers qui se tourner s’il a vécu des situations inacceptables.

La députée du NPD Bonita Zarrillo a accusé St-Onge de « se renvoyer la balle » et le député du Bloc Québécois Sébastien Lemire ne croyait pas que St-Onge faisait assez assez vite pour le sport sécuritaire.

“Le temps presse”, a déclaré Lemire. « Vous avez eu votre mandat pendant plus d’un an et je ne crois pas que les sports aient été plus sûrs depuis.

« On voit que les choses ne bougent que lorsqu’elles sont rendues publiques. Sinon, la machine se protège.

“Nous avons besoin d’une enquête indépendante afin que nous puissions comprendre afin que nous puissions comprendre les mécanismes.”

Lemire a fait écho aux appels de divers milieux, y compris des athlètes, pour une enquête publique nationale.

St-Onge a répondu qu’elle ne voulait pas traumatiser à nouveau les athlètes qui ont subi des abus.

“Il y a des athlètes à qui j’ai parlé, des victimes qui m’ont dit qu’ils ne voulaient pas revivre leur traumatisme, donc c’est important pour moi que le mécanisme que nous allons mettre en place, que ce soit un espace sûr ,” dit-elle.

Mme St-Onge dit qu’elle explore des moyens de créer un registre des entraîneurs, ce que Pelletier souhaite également, selon elle.

Un registre des entraîneurs certifiés, avec ceux sous sanctions retirés ou absents de la liste, est une option, a-t-elle déclaré.

—Donna Spencer, La Presse Canadienne

