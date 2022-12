Le sport automobile recherche la prochaine Danica Patrick. Et celui d’après.

Susie Wolff, une ancienne pilote de course britannique qui a occupé divers postes dans le sport automobile, convient qu’il est essentiel d’augmenter la diversité des genres dans les courses en coulisses pour finalement produire plus de coureuses.

“Il ne s’agit pas seulement de mettre une fille dans la voiture”, a déclaré Wolff. « Il y a généralement 20 ou 30 pilotes en piste, mais des milliers impliqués dans la réalisation d’une course. Les pilotes sur piste obtiennent le plus de publicité, mais cela doit être bien plus que cela.

Wolff sait de première main ce que c’est que d’être l’une des rares femmes dans un garage de course. En 2012, elle a signé en tant que pilote d’essai et de développement pour l’équipe de Formule 1 Williams, et deux ans plus tard, elle est devenue la première femme depuis 1992 à participer en tant que pilote à un week-end de course de Formule 1. À l’été 2018, elle est devenue directrice de l’équipe de Venturi Racing, une équipe de la série de courses électriques Formula E. Elle a déclaré avoir été accueillie avec scepticisme à chaque poste qu’elle a occupé.

“Je n’oublierai jamais quand j’ai été nommée directrice de l’équipe”, a-t-elle déclaré. « J’étais avec 16 journalistes, et la première question était : ‘Qu’est-ce qui vous qualifie pour ce travail ?’ La deuxième question était : « Votre mari vous a-t-il trouvé ce travail ? Et la troisième question : ‘Comment pouvez-vous gérer les déplacements impliqués, puisque vous venez d’avoir un bébé ?’ » Wolff est marié à Toto Wolff, le directeur de longue date de l’équipe de Formule 1 Mercedes.

À la fin de son mandat, passant un an en tant que directrice générale, elle avait fait taire les critiques en faisant passer Venturi de la quasi-dernière place du classement des constructeurs à un prétendant au championnat. Elle espère que les femmes qui assumeront des rôles dans la course à l’avenir n’auront pas besoin de subir le même type d’examen qu’elle a subi.

“J’ai réussi, et tout à coup, tout ce qui concernait mon sexe et le fait d’être la seule femme n’avait plus d’importance”, a déclaré Wolff, qui a quitté Venturi après la saison 2022.

Un autre obstacle auquel sont confrontées les femmes qui veulent courir, a déclaré Wolff, est le manque de pipelines définis pour elles. Accéder à des niveaux de course plus élevés est difficile, entraînant souvent un coût financier élevé, et il existe peu de programmes dédiés conçus pour encourager et soutenir les jeunes filles. C’est en partie ce qui a inspiré Wolff en 2016 à créer Dare to be Different, une organisation à but non lucratif qui promeut le sport automobile auprès des filles.