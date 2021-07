Le sponsor de Barcelone Rakuten fera une «protestation formelle» après Antoine Griezmann, vidéo d’Ousmane Dembele

Antoine Griezmann et Ousmane Dembele ont nié avoir fait des remarques racistes dans une vidéo divulguée. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Barcelone fait face à une réaction de Rakuten, le sponsor principal du club, après la fuite d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant Ousmane Dembele et Antoine Griezmann semblant se moquer du personnel asiatique.

Le président de Rakuten, Hiroshi Mikitani, a demandé des explications complètes au club et veut savoir s’il envisage de prendre des mesures contre les deux joueurs.

Dembele et Griezmann se sont tous deux excusés lundi, mais ont nié qu’il y avait une quelconque intention raciste derrière leurs commentaires, survenus lors de la tournée du club au Japon en 2019.

« En tant que sponsor du club et organisateur de la tournée, je regrette les propos racistes des joueurs », Mikitani a publié mardi sur les réseaux sociaux.

« Rakuten a approuvé la philosophie de Barcelone et a soutenu le club en tant que sponsor, donc un tel comportement est inacceptable en toutes circonstances. Je ferai une protestation formelle au club et solliciterai son avis. »

ESPN a contacté Barcelone pour commentaires.

La vidéo, qui a été enregistrée par Dembele, a circulé en ligne au cours du week-end et montre les deux joueurs en train de rire d’un groupe de techniciens travaillant à réparer quelque chose dans une chambre d’hôtel.

« Tout s’est passé au Japon, mais cela aurait pu se passer n’importe où sur la planète et j’aurais utilisé la même expression », a écrit Dembele lundi.

« Je ne visais donc aucune communauté. Il m’est juste arrivé d’utiliser ce type d’expression avec mes amis quelles que soient leurs origines.

« Cette vidéo a depuis été rendue publique. J’apprécie donc qu’elle ait pu blesser les personnes présentes dans ces images. Pour cette raison, je tiens à leur présenter mes sincères excuses. »

Griezmann a posté plus tard qu’il était « totalement contre toutes les formes de discrimination » et qu’il « a réfuté les accusations portées contre moi et je suis désolé si j’ai offensé l’un de mes amis japonais ».

Le Barça, la Fédération espagnole ou la Fédération française de football n’ont confirmé aucune sanction potentielle pour les joueurs.

Rakuten a remplacé Qatar Airways en tant que sponsor du maillot du Barca en 2017 dans le cadre d’un contrat de quatre ans d’une valeur pouvant atteindre 61,5 millions d’euros par an, en fonction du succès du club en Liga et en Ligue des champions.

La société de commerce électronique japonaise a prolongé d’un an son lien avec le club en novembre dernier, jusqu’à l’été 2022.

Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, le Barça a été contraint d’accepter des conditions réduites comprises entre 30 et 40 millions d’euros, ont déclaré des sources à ESPN à l’époque.

Mikitani est un ami proche de Gerard Pique et c’est sa relation avec le défenseur du Barça qui a conduit à l’officialisation d’un accord de sponsoring avec le club catalan.