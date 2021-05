Le sponsor d’Arsenal exprime son inquiétude face à la publication de Mohamed Elneny sur les réseaux sociaux

Mohamed Elneny a montré son soutien à la Palestine sur Twitter. Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Un sponsor d’équipe a exprimé son inquiétude à Arsenal concernant le soutien du milieu de terrain Mohamed Elneny à la Palestine sur les réseaux sociaux, ont déclaré des sources à ESPN.

Pendant la semaine, la violence s’est intensifiée entre les groupes israéliens et palestiniens au Moyen-Orient.

International égyptien Elneny tweeté le 10 mai: « Mon cœur et mon âme et mon soutien pour vous Palestine. »

Le sponsor d’Arsenal, le groupe Lavazza, a publié une déclaration dans laquelle il souhaitait discuter de la situation avec le club. Le miroir que « nous sommes préoccupés par le club associé à un tel message » et que l’entreprise est « pleinement engagée contre le racisme et l’antisémitisme ».

Un porte-parole du club a déclaré à ESPN qu’ils avaient parlé à Elneny des «implications plus larges de son poste», mais a déclaré que les employés et les joueurs d’Arsenal étaient «en droit d’exprimer leurs opinions sur leurs propres plateformes».

« En tant que club, nous nous engageons à combattre et à éliminer toutes les formes de discrimination et à continuer de défendre le besoin d’égalité et de diversité dans tous les domaines de la vie », a déclaré le porte-parole du club.