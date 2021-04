Dom Bess a terminé avec des chiffres de 6-53 alors que le Yorkshire battait Sussex par 48 points au championnat du comté

Le spinner anglais Dom Bess a pris le guichet gagnant du match alors que son 6-53 a joué dans le Yorkshire pour une victoire de 48 points sur Sussex dans le championnat LV = County le dernier matin à Hove.

Le joueur de 23 ans avait pris cinq guichets le troisième jour alors que Sussex s’effondrait à 136-6 pour chasser 235 pour la victoire et il est revenu dimanche matin pour renvoyer Henry Crocombe, les hôtes ayant été licenciés pour 186 en 69,5 overs.

Steven Patterson (1-32), Jordan Thompson (2-31) et le capitaine de l’Angleterre Test Joe Root (1-26) ont également frappé dimanche alors que le Yorkshire a remporté deux victoires sur trois dans le groupe 3 et infligé une première défaite de la campagne sur Sussex.

Sussex avait de l’espoir à 180-7 avec le capitaine Ben Brown (46) en ayant ajouté 35 avec Jack Carson (18), mais lorsque Carson a été pris au piège de Root, l’équipe locale a perdu ses trois derniers guichets pour six points, avec Brown. joué par Thompson et Crocombe (4) pris à midwicket au large de Bess.

Bess dit qu’il « a vraiment commencé à détester le cricket » après un hiver éprouvant avec l’Angleterre dans le sous-continent

Bess a admis après la troisième journée qu’il « avait vraiment commencé à détester le cricket » après un hiver difficile avec l’Angleterre au cours duquel il avait lutté pour la cohérence malgré avoir réussi 17 guichets sur quatre tests au Sri Lanka et en Inde.

Le spinner a fait un passage permanent du Somerset au Yorkshire au cours de l’hiver après avoir déjà joué pour le club de Headingley en prêt et a déclaré que le cricket domestique était son objectif pour le moment.

Bess a déclaré: «Après l’Inde, j’ai eu une bonne pause, car j’ai vraiment commencé à détester le cricket.

« Il y en a eu trop parfois, certainement dans cette bulle en Inde, il y a beaucoup de pressions et il était vraiment important pour moi de revenir et de m’en éloigner.

« Je suis vraiment content de la façon dont [I’m bowling for Yorkshire]. Toutes ces expériences, c’est pourquoi j’ai déménagé dans le Yorkshire, pour jouer au cricket en équipe première pendant toute l’année. Cela ne fera que m’aider et me mettre au défi.

« En toute honnêteté, je ne pense pas à [England] du tout. Bien sûr, c’est là, mais je n’insiste pas là-dessus. Il s’agit de mettre en banque ce que je fais, de m’assurer que c’est un processus à long terme.

« Si l’occasion se présentait, je pourrais retourner sur la scène internationale et en savoir plus sur mon jeu. Si c’est cet été, c’est cet été. »