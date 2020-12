La nouvelle série Boba Fett a été taquinée dans une séquence de génériques de fin surprise ajoutée à la finale de The Mandalorian. Le chasseur de primes, ayant échappé à la fosse Sarlacc, a été montré en train de retourner au palais de Jabba. M. Fett ne semblait pas trop impressionné de constater que Bib Fortuna avait pris possession du trône et l’avait rapidement soulagé.

Boba Fett sera bien sûr joué par Temuera Morrison, qui a fait ses débuts dans Star Wars en tant que Jango Fett dans Star Wars: Attack of the Clones en 2002. Naturellement, il est revenu pour jouer le fils clone de Jango, Boba, dans le chapitre 14 de The Mandalorian, The Tragedy. (Si vous n’êtes pas au courant de la série, le chapitre 14 est en fait l’épisode 6 de la saison 2.)

Ming-Na Wen dans le rôle du tireur d’élite Fennec Shand sera à ses côtés dans Le livre de Boba Fett. Robert Rodriguez a signé pour exécuter le producteur, après être intervenu pour diriger l’épisode de Boba Fett susmentionné, La tragédie, en faveur de son ami Jon Favreau.

Production sur le livre de Boba Fett a commencé et The Mandalorian saison 3 suivra.

Une série consacrée au mystérieux chasseur de primes est, pour de nombreux fans matures de Star Wars, un rêve de toute une vie. S’il tient ses promesses, il pourrait être l’un des plus populaires de la nouvelle série de spectacles Star Wars.

