Paramount est prêt à payer beaucoup d’argent pour l’univers de Taylor Sheridan.

Les émissions de Sheridan, qui incluent « Yellowstone » et le spin-off « 1923 », se sont avérées fructueuses pour le réseau, mais coûteuses.

Un épisode de « 1923 », qui met en vedette Harrison Ford et Helen Mirren, coûte 22 millions de dollars à Paramount, selon le Wall Street Journal.

Sheridan semble également avoir un contrôle total sur la création de ses émissions, y compris les lieux de tournage et les animaux de ferme utilisés.

Selon le WSJ, le modèle commercial actuel de Sheridan est que Paramount le paie pour utiliser ses chevaux, son bétail et ses wranglers. « Yellowstone » tourne également sur un ranch que Sheridan possède, ce qui équivaut à un autre chèque de paie qu’il encaisse du réseau.

Il en coûterait à Paramount 50 000 $ par semaine pour filmer dans l’un des ranchs de Sheridan et 25 $ par vache pour louer du bétail au créateur de l’émission. Sheridan gère également un « camp de cow-boys » qui forme les acteurs.

Tout cela en plus du fait que Sheridan est payé pour écrire et produire « Yellowstone », ainsi qu’une poignée d’émissions dérivées.

Sheridan a révélé qu’il avait poussé pour le contrôle avant de lancer « Yellowstone » dans une précédente interview avec The Atlantic.

Le cinéaste a déclaré à Viacom, propriétaire de Paramount, que pour avoir la série, il n’y aurait pas de salle des écrivains, pas de notes sur l’émission et que personne ne verrait un aperçu. La seule chose que Sheridan voulait de Viacom était l’argent.

« Je tourne pour plus d’un milliard de dollars d’émissions de télévision », a déclaré Sheridan au point de vente. « C’est la somme d’argent qu’ils m’ont confiée, et je dois gagner plus que cela avec le produit que je crée. Alors oui, c’est une énorme responsabilité. … Je suis conscient de l’opportunité, et donc je le fais me répandre mince en conséquence. »

Malgré le succès de « Yellowstone », la série se termine après cinq saisons au milieu de rapports faisant état de conflits d’horaire impliquant la star Kevin Costner. La seconde moitié de la cinquième et dernière saison de Western sera diffusée en novembre avant de lancer une série de suites sans nom en décembre.

« ‘Yellowstone’ a été la pierre angulaire sur laquelle nous avons lancé tout un univers de succès mondiaux – de ‘1883’ à ‘Tulsa King’, et je suis convaincu que notre suite de ‘Yellowstone’ sera un autre grand succès, grâce à la brillante création l’esprit de Taylor Sheridan et de nos incroyables acteurs qui donnent vie à ces émissions », a déclaré Chris McCarthy, président et chef de la direction de MTV Entertainment Studios, la société qui produit l’émission, dans un communiqué.

David Glasser, PDG de 101, un autre studio qui produit la série bien-aimée, a déclaré : « L’histoire de Dutton continue, reprenant là où ‘Yellowstone’ s’arrête dans un autre conte épique. Nous sommes ravis d’offrir ce nouveau voyage au public du monde entier. . »

Il est largement admis que cette suite sera le spin-off qui Matthieu McConaughey est sur le point de jouer, mais on ne sait pas quel genre de rôle il jouera. Aucune autre nouvelle de casting n’a été publiée, mais à en juger par la déclaration de Glasser, il semble que nous verrons de nombreux visages familiers.

Emily Trainham de Fox News Digital a contribué à ce rapport.