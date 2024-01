Le spin-off de « Vanderpump Rules » « The Valley » annoncé par Bravo

Du service de biberons aux biberons ! Mercredi, Bravo a annoncé une nouvelle série, La valléeavec Règles de Vanderpump anciens Bretagne Cartwright, Kristen Doutéet Jax Taylor.

Selon les représentants de Bravo, l’émission suivra les couples Jax et Brittany, Kristen et son petit ami Luke Broderick, Danny et Nia Booko, Jesse et Michelle Lally, ainsi que Jason et Janet Caperna alors qu’ils naviguent dans les entreprises, les familles et l’âge adulte à San Fernando de Los Angeles. Vallée. L’émission comprendra également les amis Jasmine Goode et Zach Wickham.

Jax et Kristen étaient tous deux membres originaux de Règles de Vanderpump, tandis que Brittany a rejoint la saison 4. Jax et Brittany ont rapidement commencé à se fréquenter et se sont mariés en juin 2019. Ils ont accueilli un petit garçon, Cruz, en avril 2021.

Getty Images

De son côté, Kristen a décidé après sa dernière rupture qu’elle était prête à avoir un bébé, et peu de temps après, elle a rencontré Luke avec qui elle est depuis. “Ce duo a beaucoup à jongler, notamment fonder une famille, s’occuper de trois chiens, gérer plusieurs entreprises, et sans parler de déterminer dans quel État ils veulent appeler leur chez-soi”, ont déclaré les représentants de Bravo.

Les nouveaux membres de la distribution, Danny et Nia, Janet et Jason, ainsi que Jesse et Michelle, sont tous amis de Kristen, Brittany et Jax, et chacun a ses propres enfants. Ils s’engagent à entretenir leurs amitiés tout en cultivant une communauté soudée de parents qui s’entraident.

La vallée sera présenté en première sur Bravo au printemps.

La confirmation du nouveau spectacle intervient plus de six mois après ET a signalé pour la première fois qu’un Règles de Vanderpump un spin-off était en préparation avec les trois anciens membres de la distribution pour diriger la série. Jax et Brittany ont quitté la série originale après la saison 8. Kristen a été renvoyée de la série, aux côtés de Stassi Schröderen juin 2020 après des actions racistes passées contre une ancienne co-star Tours de foi refait surface.

En juin 2023, cependant, Jax, Brittany et Kristen sont tous revenus dans la franchise au milieu de “scandale“, en vedette dans la série récapitulative sur Peacock intitulée, Regardez avec Brittany Cartwright et Jax Taylordans lequel ils ont partagé leurs commentaires concernant Tom Sandoval avoir une liaison avec une co-star Rachel Léviss dans le dos de sa petite amie de longue date, Ariana Madix.

Jax et Bretagne dit à ET en mars qu’ils travaillaient à leur retour à la télévision, mais sont restés discrets sur les détails.

“Nous avons des choses qui arrivent, qui surgissent”, ont-ils déclaré. “Je ne sais pas ce que nous sommes autorisés à faire [say]. Nous travaillons sur une situation… Ce que j’aimerais avoir, c’est que les parents soient ensemble [show] et c’est ce que je voulais, mais je ne sais pas. [‘Scandoval’] ça cause beaucoup de choses en ce moment, donc ils attendent en quelque sorte de voir comment ça se passe. »

Le couple a déjà joué dans Règles de Vanderpump : Jax et Brittany prennent le Kentucky, un barrage qui a vu les deux hommes se rendre dans l’État d’origine de la Bretagne pour passer du temps avec leur famille. L’émission a été diffusée une saison en 2017.

Règles de Vanderpump revient le 30 janvier à 20 h HE/PT.

