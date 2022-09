Patty Jenkins assiste à l’événement FYC “I Am The Night” de TNT le 9 mai 2019 à North Hollywood, Californie.

Les questions sur le sort du “Rogue Squadron” de Patty Jenkins ont commencé à circuler il y a près d’un an et se sont intensifiées après que le film Star Wars n’ait pas été mentionné à l’exposition annuelle D23 de Disney le week-end dernier.

Jeudi, le studio a officiellement retiré le projet Lucasfilm de son calendrier en annonçant une série de révélations de titres et de changements de date pour ses sorties en salles en 2023 et 2024. L’absence de “Rogue Squadron” dans la programmation a remis en question la sortie du film. à fructifier du tout.

Parmi les autres annonces, Disney a confirmé que “Wish” prendra la date de sortie tant convoitée de Thanksgiving l’année prochaine.

Il a également révélé que “Elio” est le film Pixar sans titre daté du 1er mars 2024, “Blanche-Neige” est le film d’action en direct sans titre de Disney daté du 22 mars 2024, “Inside Out 2” est le projet Pixar sans titre qui doit sortir le 14 juin. , 2024 et “Mufasa: The Lion King” est le film d’action en direct sans titre de Disney qui sortira le 5 juillet 2024.

“Haunted Mansion” est passé du 10 mars 2023 au 11 août 2023 et Disney a annoncé que son film Searchlight “Next Goal Wins” sortirait le 21 avril 2023.

Mais c’est la suppression de “Rogue Squadron” qui est la plus notable.

En novembre dernier, des informations ont révélé que Jenkins n’était plus disponible pour filmer le projet Star Wars lors de sa date de production initiale puisqu’elle s’était engagée dans d’autres longs métrages, notamment un troisième film Wonder Woman pour Warner Bros. et un film Cléopâtre pour Paramount. La suggestion était que la fonction Star Wars de Jenkin serait reportée au calendrier à une autre date.

«Rogue Squadron» devait être le premier film théâtral de Star Wars depuis la sortie en 2019 de «Star Wars: The Rise of Skywalker», qui a reçu des critiques médiocres et généré plus d’un milliard de dollars de ventes de billets dans le monde.

La voie des futurs films Star Wars n’est pas claire depuis la sortie de “Rise of Skywalker”. Alors que le studio a plusieurs projets en développement, dont un du directeur de Marvel Studios Kevin Feige et un du réalisateur acclamé Taika Waititi, Disney s’est concentré sur la narration d’histoires de Star Wars à travers le contenu en série sur le service de streaming Disney + avec des émissions à succès comme “The Mandalorian”.

On dit même que le réalisateur de “Star Wars: The Last Jedi”, Rian Johnson, est toujours attaché à une trilogie autonome se déroulant dans l’univers Star Wars.

Mais en l’absence d’annonces majeures de Disney, en particulier lors de sa grande exposition le week-end dernier, d’autres questions se sont posées sur l’avenir de Star Wars dans les cinémas.

Pour l’instant, il semble que l’avenir de Star Wars restera sur Disney+. En plus de “The Mandalorian”, “The Book of Boba Fett” et “Obi-Wan Kenobi”, Disney propose une série d’action en direct mettant en vedette les personnages Cassian Andor et Ahsoka Tano. De plus, son contenu animé continue de prospérer alors que de nouvelles saisons de “The Bad Batch” continuent de sortir et que le studio prévoit de sortir une série de courts métrages intitulée “Tales of the Jedi”.