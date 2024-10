Le spin-off de « Reacher » avec Maria Sten sur Prime Video

L’univers « Reacher » de Prime Video s’agrandit avec la commande en série d’un spin-off mettant en vedette Maria Sten.

« The Untitled Neagley Project », comme l’émission est appelée dans un communiqué de presse, se concentre sur Frances Neagley de Sten, une détective privée du cercle de Jack Reacher. « Quand elle apprend qu’un ami bien-aimé de son passé a été tué dans un accident suspect, elle devient déterminée à obtenir justice », peut-on lire dans le synopsis de la série. « En utilisant tout ce qu’elle a appris de Jack Reacher et de son temps en tant que membre des 110 enquêteurs spéciaux, Neagley se met sur une voie dangereuse pour découvrir un mal menaçant. »

Jennifer Salke, directrice d’Amazon MGM Studios, a fait cette annonce lors de l’événement Prime Video Presents: Trailblazers mardi à Londres, avec Sten également présent pour partager son enthousiasme. « J’adore Neagley », a déclaré Sten au public. « Elle est tellement amusante à jouer, elle est tellement originale et tellement complexe. »

Sten a poursuivi : « J’adore travailler sur les personnages, c’est comme ça que j’ai été formé. J’ai lu tous les livres dans lesquels elle se trouvait… Je suis entré dans ce que je ressentais comme sa psyché. Donc, pour moi, j’avais tout là et je suis juste ravi de le développer davantage.

« C’est toujours ‘Reacher' », a ajouté Sten. « C’est toujours amusant, avec une action éclatante et des dialogues rapides, mais il y a quelque chose qui est Neagley, pas Reacher. C’est le même ton amusant mais [the writers] faites-le sien.

Le créateur de la série « Reacher », Nick Santora, a développé le spin-off avec l’écrivain de « Law & Order » Nicholas Wootton, et les deux seront co-showrunners et producteurs exécutifs. L’émission est produite par Amazon MGM Studios, Skydance Television et CBS Studios. Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été révélée, la série sera diffusée exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires.

« Alors que ‘Reacher’ continue de trouver un écho profond auprès de nos clients du monde entier, développer la narration et les personnages avec un spin-off a été une décision facile », a déclaré Vernon Sanders, responsable de la télévision chez Amazon MGM Studios. « Avec Nick et Nicholas ainsi que nos partenaires Skydance et CBS Studios, nous sommes convaincus que ce nouveau chapitre, mettant en vedette l’incroyable Maria Sten, honorera non seulement l’héritage de « Reacher », mais apportera également une énergie nouvelle et de l’enthousiasme aux fans nouveaux et de longue date. même. »

« Reacher », avec Alan Ritchson, est basé sur la série de livres « Jack Reacher » de Lee Child et est devenu l’une des émissions les plus réussies de Prime Video. Il est actuellement en développement sur la saison 3.

« Lee Child a créé un personnage extrêmement riche avec Neagley, et Maria Sten lui a donné vie d’une manière si vivante et authentique dans Reacher », ont déclaré Santora et Wootton dans un communiqué. « Amazon, Skydance Television et CBS Studios ont été d’excellents partenaires depuis le début, et nous sommes ravis d’explorer davantage l’histoire de Neagley et de plonger dans ce qui la rend si unique. »

Sten a ajouté : « Je suis plus que ravi d’explorer davantage le monde de Neagley et son passé quelque peu mystérieux. C’est un personnage tellement merveilleux à jouer et j’ai vraiment hâte que tout le monde apprenne à la connaître un peu mieux.

Aux côtés de Santora et Wootton, la série est produite par Child, Don Granger et Lisa Kussner avec David Ellison, Dana Goldberg et Matt Thunell pour Skydance Television. Carolyn Harris, Kenny Madrid et Niko Fernandez superviseront le projet Skydance.

Sten est remplacé par CAA, Brillstein Entertainment Partners, The Initiative Group et Granderson Des Rochers.