Les dragons arrivent.

Dans les nouvelles que le Le Trône de Fer amateurs de séries fandom et fantastique, Maison du dragon a été annoncé vendredi par le compte Twitter officiel de EU.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la série à venir, la série lui servira de préquelle Le Trône de Fer et aura lieu des siècles avant le monde pré-Westeros de la fermeture EU.

La série est basée sur le roman de George RR Martin Feu et sang et il sera le créateur du spin-off aux côtés de Ryan Condal.

Comme le nom et l’art conceptuel le suggèrent, Maison du dragon plongerait profondément dans l’histoire ancestrale de la maison Targaryen, menant à « Dance of the Dragons » – la guerre civile de Targaryen.

Il n’a fallu pas de temps aux fans de la série pour sortir et dire simplement: « Ne vous trompez pas! »

Si vous avez besoin d’un petit rappel, puisque le Le Trône de Fer L’émission télévisée est allée au-delà du matériel publié de George RR Martin et a plongé dans des scripts originaux, il a été critiqué que les délais étaient compressés, que les protagonistes avaient agi hors de leur caractère et que l’écriture a été précipitée, conduisant à des trous et à des décisions qui apparemment découlaient nulle part. Non seulement la finale de la saison (lire: saison 8) a été examinée par les critiques et les fans, mais elle a également fait baisser les cotes d’écoute collectives de l’émission – la même émission à laquelle tout le monde était accro pendant des années. En fait, plusieurs pétitions pour réécrire la dernière saison sont apparues sur les réseaux sociaux, alors même que l’émission était encore à l’antenne.

Peuvent-ils critiquer EU et nous apporter quelque chose d’aussi convaincant que le spectacle était avant que les tasses à café Starbucks ne fassent des camées? L’annonce de Maison du dragon a ramené les souvenirs pas si bons de la saison 8.

Yay une autre série que nous pouvons aimer pendant quatre saisons jusqu’à ce que l’argent devienne plus important et que l’histoire soit détruite dans les deux dernières. Woohoo – Simon B (@SimonBelfield) 3 décembre 2020

La seule raison pour laquelle la plupart des téléspectateurs de GOT détestaient la dernière saison était que l’émission a sapé vos attentes, même si vous applaudissez à chaque tournant majeur depuis plus de 8 ans.Vous vouliez tous que la guerre avec le roi de la nuit soit la grande finale, mais le spectacle n’a jamais été sur le Night King. – Ami indésirable 😒🌚 (@holardamolar) 3 décembre 2020

Mais tout espoir n’a pas été perdu. De nombreux fans sont toujours à la recherche de la série et s’attendent à être divertis, ce que la série fantastique a réussi à faire depuis des années avec ses intrigues complexes, sa distribution d’ensemble et ses nombreux meurtres.

les gens sont si bornés 😂 vous avez vraiment oublié à quel point GOOD Game of Thrones était juste parce que vous n’aimiez pas lmfao la saison dernière. la série a été au sommet pendant une décennie entière … vous ne pouvez pas effacer cela simplement parce que cela ne s’est pas terminé comme vous le vouliez – soph (@foxelven) 3 décembre 2020

Vous ne pouvez pas être si trompé en prétendant que GOT était terrible juste à cause de la dernière saison et de la fin, le spectacle était sans pareil, dominateur, au sommet pendant des années, je suis sûr que ce sera une excellente montre, mais je vais attendez la fin pour vous en gaver », a écrit un utilisateur de Twitter.