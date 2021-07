Le spin-off de Dogecoin ‘Baby Doge’ voit un bond de 98% après le tweet ‘Baby Shark’ d’Elon Musk

Si vous avez été sur Internet, vous avez dû entendre la chanson « Baby shark » de Pinkfrog, qui est devenue virale en 2020 et est depuis devenue l’une des vidéos les plus vues sur YouTube, battant les meilleures chansons comme Despacito. Si vous pensiez qu’un an plus tard, la chanson était dépassée, Elon Musk, PDG de Tesla et patron de SpaceX, vient de la ramener – avec une petite touche. En changeant les paroles, Musk a changé le requin en « Doge ». Dogecoin a commencé comme une blague. En 2021, cependant, la blague semble s’être retournée contre ceux qui n’ont pas pris au sérieux la crypto-monnaie meme. Le mème-crypto-monnaie Elon Musk n’arrêtait pas de tweeter à propos d’avoir atteint un niveau record à la mi-avril, franchissant les 10 cents pour la première fois. Alors que le rallye a conduit à des poussées occasionnelles, résultat d’un mouvement semi-ironique impliquant des milliers d’acheteurs, des dizaines de milliers d’affiches en ligne et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, il est peu probable que la monnaie aille « sur la lune ».

« Baby Doge », peut-être. Alors que la version ‘Doge’ de Musk de ‘Baby Shark’ a connu un changement mineur dans la valeur de Dogecoin, avec des gains de 3%, mais la valeur globale sur 24 heures est toujours restée négative. Un spin-off de Dogecoin, « Baby Doge », a cependant eu un impact plus durable. Musk a tweeté : « Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo », une référence à la célèbre chanson pour enfants « Baby Shark ». Le hashtag #babydoge a suivi le tweet.

Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo, Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo, Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo, Baby Doge— Elon Musk (@elonmusk) 1 juillet 2021

Baby Doge, a augmenté de près de 40% presque instantanément, selon CoinMarketCap. Le prix de la pièce a plus que doublé après le message de Musk, selon les données de CoinGecko – il a montré que le prix est passé à 0,000000002000$ à 10h53 à New York, contre 0,000000000916 juste avant le tweet. À 8h15 IST (+5h30 GMT), il a connu une augmentation de 98,07 % en 24 heures, le prix actuel étant de 0,00000001 $.

D’après les données de CoinMarketCap sur la page, Baby Doge est décrit comme ayant «appris quelques astuces et leçons de son père mème, Doge Coin. A Naissance par les fans de la communauté Doge. Baby Doge cherche à impressionner son père en montrant ses nouvelles vitesses de transaction améliorées et son adorable caractère. Il est hyper-déflationniste avec un système de jalonnement intelligent intégré afin que plus de bébé doge soient ajoutés à votre portefeuille. Aimez simplement, caressez et regardez votre bébé doge grandir. »

Fin juin, le milliardaire de la technologie a tweeté comment il nommerait son Shiba Inu comme Floki. Peu de temps après le tweet qui a été publié à 16h33 IST vendredi, l’effet Musk a fait des merveilles, et les prix de Shiba Inu Coin ont connu une augmentation de 16% lorsqu’il a atteint 0,00000790 $ sur CoinMarketCap à 16h53 IST, a rapporté CNBC.

Musk compte 57,5 ​​millions d’abonnés sur Twitter, et bientôt beaucoup d’entre eux ont investi dans la nouvelle crypto-monnaie. La pièce Shiba Inu pourrait être considérée comme un rival de Dogecoin étant donné qu’ils ont tous deux un symbole similaire du chien de race japonaise. Et si cela ne suffisait pas, la pièce Shiba Inu porte également le surnom de « tueur de dogecoin ». Le site officiel de Shiba Inu se décrit comme une expérience de construction communautaire spontanée décentralisée, fondée en août 2020.

