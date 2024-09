Le spin-off de Batman évoque un méchant plus effrayant que le Joker

Ce qui suit contient des spoilers pour la saison 1 de The Penguin, épisode 1, « After Hours », qui a été diffusé le 19 septembre sur HBO et HBO Max.

Depuis un certain temps, les fans attendent Le PingouinAvec Matt Reeves Le Batman En prévision d’une suite, cette série de HBO comblera le vide et détaillera l’histoire de la guerre des gangs à Gotham City. Comme on peut s’y attendre d’un drame policier de HBO, le premier épisode est aussi incendiaire et violent que prévu.







Au cœur de l’histoire se trouve Oswald « Oz » Cobb, joué par Colin Farrell, ou le Pingouin, comme l’appellent ses rivaux (en raison de sa boiterie et de sa démarche). Farrell reprend son rôle du premier film, révélant un côté encore plus sombre de lui après la mort de son patron, Carmine Falcone. Cependant, alors que la série entame sa série de huit épisodes, elle fait ses débuts avec un méchant encore plus effrayant que le Joker : Sofia Falcone, jouée par Cristin Milioti.





Sofia Falcone, interprétée par Cristin Milioti, a une présence terrifiante

Sofia Falcone adore exercer son pouvoir en tant que fille d’un chef de gang





Après que les bombes du Sphinx aient inondé et endommagé la majeure partie de Gotham, Penguin voit une opportunité de gravir les échelons de l’empire Falcone. Carmine a été tué pendant la guerre, créant un vide de pouvoir. Malheureusement, Oswald perd son sang-froid lors d’une réunion secrète avec le fils de Carmine, Alberto, et le tue.. La sœur d’Alberto, Sofia, assiste plus tard à une conférence avec Penguin et les dirigeants de l’entreprise Falcone. Elle soupçonne Penguin d’avoir quelque chose à voir avec la disparition d’Alberto.

Sofia emmène Oswald déjeuner pour lui demander comment il était au courant des nouveaux médicaments que son frère était censé vendre – quelque chose que seuls elle et Alberto étaient censés savoir. Ce qui rend Sofia encore plus terrifiante, c’est qu’elle vient de sortir de l’hôpital d’État d’Arkham.Elle affirme avoir été réhabilitée après une série de meurtres il y a dix ans. La presse l’a surnommée « Le bourreau », et Oswald est effrayé, tendu et anxieux.





Tandis qu’ils mangent, les clients autour sont perturbés, mais Sofia l’accepte. C’est comique pour elle. Sofia a une ambiance similaire à celle du Prince Clown du Crime : les yeux écarquillés, le sourire écarquillé, mais capable d’opérer en publicDes menaces voilées aux baisers sur la joue, elle envoie des messages au Pingouin. C’est d’autant plus piquant qu’ils ont une histoire mystérieuse qui a vu Oswald la trahir. Néanmoins, elle veut le garder près d’elle dans ce jeu étrange du chat et de la souris pour une éventuelle vengeance.

Sofia Falcone, interprétée par Cristin Milioti, montre son côté meurtrier

Sofia Falcone tue horriblement un adolescent lors d’un interrogatoire





Nom du personnage Première apparition Créateurs Année des débuts Sofia Falcone Batman : Le long Halloween #6 Jeph Loeb, Tim Sale Mai 1997

Au fil du temps, les hommes de Sofia lui amènent Penguin. Elle a des indices et croit qu’il a assassiné Alberto. Sofia le fait déshabiller et torturer, au point que son bras est presque coupé dans le chaos. La principale raison pour laquelle elle le croit coupable est qu’elle détient un adolescent en captivité. Ses preuves placent Penguin au Iceberg Lounge abandonné la nuit où Alberto s’y est rendu et a disparu.

L’alibi du Pingouin comporte des failles, alors Sofia devient en colère et impatiente. Oswald dit que l’adolescent ment, ce qui conduit Sofia, folle, à tirer une balle dans la tête du garçon.C’est l’un des moments les plus sombres et les plus déchirants de la série. Le garçon en question a essayé de voler les jantes d’Oswald la nuit où il a tué Alberto, et a payé le prix fort pour un délit mineur. Pourtant, une Sofia outragée jette un voile imposant et obsédant sur un Pingouin hurlant. Elle est la mort personnifiée





Sofia fait un clin d’œil au mystérieux tueur du scénario emblématique de la bande dessinée Batman : Le long Halloween et Victoire sombre. Là, elle dirigea les Falcones, simulant sa paralysie dans un fauteuil roulant alors qu’elle devenait le bourreau : un tueur en série rôdant à Gotham. Dans ce cas, cependant, elle n’a pas autant de contrôle et ne veut pas se cacher dans l’ombre. Elle est impulsive et n’a aucun problème à tuer quelqu’un pour obtenir ce qu’elle veut. Plus les gens sont au courant, mieux c’est.





En fin de compte, elle n’est pas du genre à se laisser prendre par les jeux d’esprit. Le Riddler de Paul Dano l’était. Le Joker de Barry Keoghan l’était aussi dans son cameo lorsqu’il a aidé le Batman de Robert Pattinson. Sofia est tout le contraire, car elle ne tempère pas sa rage. Peu importe que ce soit pour un ami, un membre de la famille ou un ennemi. Heureusement, Penguin a son nouvel assistant, Victor Aguilar, pour l’aider à mettre au point un plan qui dépeint le clan Maroni comme le tueur d’Alberto. Oswald gagne du temps. Il manipule les chefs de la mafia pour qu’ils s’entretuent, mais comme il l’apprend à Vic, ils savent tous les deux que Sofia ne sera pas facile à renverser.

Le Pingouin diffusera de nouveaux épisodes le dimanche sur HBO et Max.