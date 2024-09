Le spin-off de Batman de HBO est un chef-d’œuvre de méchants

Parcelle:Après la mort de Carmine Falcone, Oz tente de se légitimer au sein du monde criminel de Gotham.

Revoir:Dans le monde en constante expansion de la propriété intellectuelle, DC a travaillé dur pour se différencier du mastodonte Marvel Studios. Le Pingouin est antérieur à la renaissance de DC Studios par James Gunn, il est enraciné dans le film acclamé de Matt Reeves Le Batman, qui existe en dehors du nouveau canon de l’univers cinématographique du DCU. Contrairement au propre Pacificateur série, Le Pingouin existe dans la vision de Gotham vue dans le long métrage de 2022 mais n’est pas plein de références, de connexions et de camées. Le Pingouin est une saga policière sombre et audacieuse qui reprend là où Le Batman Le film a quitté la ville de Gotham, se noyant littéralement et au sens figuré dans le sillage du plan de l’Homme-Mystère. Avec un vide de pouvoir dans le monde criminel, Oz Cobb (rebaptisé Cobblepot dans les bandes dessinées) se mobilise pour revendiquer ce qu’il désire depuis longtemps, ce qui donne un look totalement différent de toute incarnation antérieure du personnage ou de toute itération de la mythologie de Batman. Encore mieux que celui de Todd Phillips Joker, Le Pingouin est un regard magistral sur un personnage emblématique d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant à travers la performance d’acteur la plus transformatrice que Colin Farrell ait jamais faite.

Après avoir vu la série complète de huit épisodes, je peux affirmer sans équivoque que Le Pingouin ne ressemble à aucun autre projet du MCU ou de l’univers DC. Bien que nous ayons vu des films et des séries centrés sur les méchants comme Joker, Escouade Suicide, et Lokipeu d’entre eux ont vraiment creusé dans l’origine complète d’un personnage et son ascension. Le Batmannous avons vu Penguin dans le rôle d’un lieutenant de niveau intermédiaire de la famille criminelle Falcone qui, à la fin du film, était en mesure de combler le vide laissé par la mort de Carmine Falcone (John Turturro). Au début de cette série, Oz commence à manœuvrer pour prendre le contrôle, mais se heurte aux enfants de Falcone, Alberto (Michael Zegen) et Sofia (Cristin Milioti), ainsi qu’au sous-chef Johnny Vitti (Michael Kelly). Avec des successeurs en lice pour prendre la relève de la famille, Oz doit jouer aux échecs avec les différentes factions du réseau criminel de Gotham, dont le chef incarcéré Salvatore Maroni (Clancy Brown), les Triades, et bien d’autres. Oz demande également l’aide de Victor Aguilar (Rhenzy Feliz), un enfant des rues, qui sert de protégé au futur chef de gang. Au fil de la série, nous en apprenons davantage sur le fonctionnement interne de Gotham City, des voyous de bas niveau au pouvoir à l’hôtel de ville.

Pour divulguer des éléments de l’intrigue Le Pingouin serait un mauvais service à rendre à cette série, qui fonctionne comme une expérience cinématographique de longue durée plutôt que comme une émission de télévision. Colin Farrel a eu six scènes dans Le Batman mais il est au premier plan de pratiquement chaque minute de ce projet. En portant la combinaison prothétique intégrale, Farrel se transforme complètement en une personne différente. À aucun moment je n’ai vu Farrel jeter un œil à travers le silicone et le maquillage pendant qu’il regardait Le Pingouin, Ce qui en fait l’une des performances les plus impressionnantes que j’ai jamais vues. Bien que cette série soit centrée sur Oz en tant que personnage principal, nous ne sommes pas obligés de sympathiser avec lui. Oz est un méchant, et Farrel fait de chaque mensonge et de chaque fausse promesse du personnage une accusation viscérale de son manque d’humanité. Il y a des flashbacks sur l’enfance d’Oz qui montrent les premiers aperçus de sa capacité à faire le mal, qui se répercute dans chacune de ses interactions avec Sofia Falcone et même sa propre mère, Francis (Dierdre O’Connell), qui souffre de démence. Les relations les plus honnêtes d’Oz sont avec Victor et l’intérêt amoureux d’Oz, Eve (Carmen Ejogo), mais même celles-ci comportent des réserves.

Bien que Bruce Wayne ne soit pas mentionné une seule fois dans Le Pingouin, Le spectre de Batman plane sur Gotham City. L’Homme-Mystère est mentionné, tout comme la drogue connue sous le nom de Drops, et nous voyons la maire élue Bella Real, mais cette histoire se concentre sur Oz et sa relation ténue avec Sofia Falcone. Cristin Milioti livre une performance qui rivalise avec Colin Farrel en termes de pure méchanceté. Farrel et Milioti font tous deux écho à des éléments de films de gangsters allant de Scarface à Les Affranchis mais évitez de tomber dans les clichés du genre. Sofia a ses propres flashbacks et son histoire d’origine, notamment Mark Strong qui incarne une version plus jeune de Carmine Falcone, joué par John Turturro. Le casting secondaire comprend Theo Rossi dans le rôle de Julian Rush, un médecin de l’asile d’Arkham, et Shohreh Aghdashloo dans le rôle de Nadia, la femme de Sal Maroni. L’ensemble de l’ensemble peuple ce coin de Gotham d’un look et d’une atmosphère distincts qui s’intègrent dans le monde du film de Matt Reeves mais élargissent la perspective sur ce que la ville englobe.

Il existe également une différence significative dans le niveau de maturité des Le Pingouin contre Le Batman. Alors que Le Batman repoussé les limites de ce qu’un film PG-13 pouvait montrer à l’écran et se vantant de la seule bombe F autorisée, HBO offre à cette série une plate-forme débridée. Le Pingouin est plein de blasphèmes, de violence et d’effusion de sang, ce qui fait honte à tout projet de bande dessinée classé R. L’effusion de sang n’est pas gratuite, caractérisant le monde souterrain impitoyable et les enjeux des joueurs pour survivre à tout prix. Parce que cette série n’a pas de filtre, Oz et les personnages qui l’entourent parlent et agissent comme n’importe quelle personne réelle le ferait. Cela est cohérent avec la vision de Matt Reeves de cette version de l’univers DC Comics, qui est un portrait réaliste d’une ville envahie par le crime. Mais, peu importe à quel point ils sont durs, cela reste un divertissement, et il réussit à créer des personnages à aimer et d’autres que vous aimez détester. Le public a été attiré par les versions énigmatiques et folles du Joker au fil des ans. Pourtant, Le Pingouin évolue à partir des dessins animés vivants joués par Burgess Meredith et Danny DeVito. Colin Farrel reprend l’interprétation de Robin Lord Taylor de Gotham et élève Oz au rang de monstre brutal et calculateur.

La showrunner Lauren LeFranc a écrit le premier et le dernier épisode, les six autres étant écrits par Erika L. Johnson, Noelle Valdivia, John McCutcheon, Breanna Gibson et Shaye Ogbonna, Nick Towne et Vladimir Cvetko. LeFranc a de l’expérience avec les super-héros grâce à son temps passé à écrire sur Agents du SHIELD et série Mandrin et Forêt de pruchesmais Le Pingouin est un grand pas en avant dans la qualité de son travail. Avec toute l’équipe de scénaristes concentrée sur la création d’une belle histoire et non sur le fan service, ils ont livré un drame policier intense et complexe. Craig Zobel (La Chasse, Z pour Zachariah) dirige la série sur les trois premiers, Helen Shaver (Station Eleven, Pays de Lovecraft) dans les épisodes quatre et cinq, Kevin Bray (Marcher la tête haute) dans les épisodes six et sept, et Jennifer Getzinger (Mad Men, Westworld) sur le huitième et dernier épisode. Les réalisateurs ne sont pas aussi sombres visuellement que Matt Reeves, mais ils exploitent son ton pour faire Le Pingouin se sentir comme à la maison à côté du style grand écran de Le Batman.

Le Pingouin devient facilement la meilleure série télévisée DC ou Marvel à ce jour, la barre étant considérablement relevée. La performance de Colin Farrell va facilement valoir à l’acteur une flopée de récompenses, et c’est un autre joyau dans la longue série de séries originales HBO de haut calibre. Quelques moments clés vers la fin de la série vont secouer le public qui n’est pas préparé à l’endroit où Le Pingouin se dirige. Pourtant, il fournit également quelques références qui nous taquinent sur la façon dont ces personnages vont jouer un rôle dans Batman, partie II. Pas un seul moment dans ces huit épisodes ne semble gaspillé ou exagéré, ce qui est surprenant puisque chaque épisode dure près d’une heure complète, la première et la finale durant plus de soixante minutes. Le Pingouin est une étude de personnage tentaculaire sur l’ascension d’un méchant qui fait écho à la transformation de Bruce Wayne de Robert Pattinson en Chevalier Noir. Comme Batman, nous avons rencontré Oz au début de son voyage, dont le résultat a été son évolution de méchant à super-vilain. Racines de bande dessinée ou non, Le Pingouin est un chef-d’œuvre d’une série qui sera la performance déterminante de la carrière de Colin Farrel.

Le Pingouin premières sur Le 19 septembre sur HBO.