Le spin musical de Yashraj Mukhate à la controverse Bum de Ranveer Singh prend le gâteau

L’engouement autour de la séance photo nue de l’acteur Ranveer Singh ne semble pas se terminer de si tôt. Après que son “clochard” ait été qualifié de “problème national” lors d’un débat à la télévision nationale, le musicien Yashraj Mukhate a décidé d’y apporter sa touche. Mukhate est connu pour créer de la musique à partir de tendances virales et y ajouter des rythmes énergiques.

Cette fois, il a partagé une vidéo où il a organisé une chanson d’un débat télévisé sur la séance photo nue de Ranveer. Dans la discussion initiale, l’avocate Vedika Chaubey a été indignée par les photographies nues de l’acteur de Bollywood qu’elle a déposé un FIR contre lui pour “blesser les sentiments des femmes”.

Yashraj Mukhate, cependant, a saisi cette opportunité et a créé une piste amusante.

La vidéo est saluée par nombre de ses fans et célébrités, dont Mallika Dua, Salim Merchant et Tanmay Bhat. Tandis que Mallika commentait « Icône », Aparshakti Khurrana écrivait « Hahahaha » en hindi.

Pendant ce temps, le créateur numérique également Dipraj Jadhav a profité de l’occasion pour alléger l’ambiance en donnant une tournure bizarre mais hilarante au clip du débat. Jadhav, qui est connu pour sauter sur les nouvelles tendances pour divertir ses followers avec ses compétences exceptionnelles en montage vidéo, a pris les images de l’interview télévisée pour ajouter les rythmes décalés de MC Fioti, Stefflon Don, J Balvin et le titre à succès de Juan Magan Bum Bum Tam Tam à elle.

Avec la chanson à succès jouée en arrière-plan, Jadhav a également ajouté une caricature nue de Ranveer Singh twerk sur le sol. Tout en partageant son édition hilarante, les créateurs numériques ont écrit: “Je l’ai rendu plus vulgaire, Ranveer Singh.”

La séance photo de Ranveer Singh n’a pas impressionné tout le monde et a causé des problèmes à l’acteur car une affaire a été enregistrée contre lui. Une demande a été déposée auprès de la police de Mumbai lundi pour obtenir l’enregistrement d’un premier rapport d’information (FIR) contre Ranveer pour “blesser les sentiments des femmes” à travers ses photographies nues sur les réseaux sociaux, a déclaré un responsable, a rapporté PTI.

La plainte a été déposée au poste de police de Chembur par un responsable d’une organisation non gouvernementale (ONG), également basée dans la banlieue est de Mumbai. La plaignante a déclaré que l’acteur avait blessé les sentiments des femmes et insulté leur pudeur à travers ses photographies, a déclaré le responsable. Le plaignant a demandé l’enregistrement d’une affaire contre l’acteur en vertu de la loi sur les technologies de l’information et de divers articles du code pénal indien.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici