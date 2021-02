Le spin-doctor du prince Andrew démissionne de son travail au milieu de la fureur des fonctionnaires du palais

Le spin-doctor du prince Andrew a démissionné après que les responsables du palais aient exprimé leur fureur face à une tentative ratée de discréditer l’accusateur d’abus sexuels du royal, peut révéler The Mail on Sunday.

Mark Gallagher, surnommé « le réparateur des coulisses », a été embauché il y a près d’un an dans le but de réparer la réputation scandalisée du prince.

Le duc d’York, 61 ans, fait face à des accusations de la victime présumée Virginia Roberts selon laquelle elle a été forcée d’avoir des relations sexuelles avec lui à trois reprises alors qu’elle avait 17 ans en 2001.

Mais dans une tentative maladroite pour effacer le nom du prince, M. Gallagher et l’assistante personnelle de la duchesse d’York, Antonia Marshall, ont approché la troll en ligne Molly Skye Brown.

Le Mail de dimanche dernier a révélé comment le couple avait demandé l’aide de Mme Brown pour prouver qu’une célèbre photo du prince avec Mme Roberts, publiée pour la première fois par le même journal, avait été falsifiée.

Ils ont également discuté de la possibilité de créer un faux profil Twitter pour piéger d’autres victimes d’Epstein.

Mais dans une tournure dramatique, la maman de 42 ans d’Orlando, en Floride, s’est retournée contre le couple et a même rapporté leur approche au FBI.

Maintenant, M. Gallagher a démissionné au milieu de la fureur des fonctionnaires du palais à propos de l’approche.

Cependant, le spin doctor, qui dit qu’il continuera à conseiller le royal âgé de 60 ans à titre privé, insiste sur le fait que la décision est due à des abus « profondément offensants et menaçants » qu’il a subis à la suite du scandale Epstein.

Mark Gallagher (photo), surnommé « le réparateur des coulisses », a été embauché il y a près d’un an dans le but de réparer la réputation scandalisée du prince

Les conseillers du duc et de la duchesse d’York ont ​​demandé l’aide d’un troll en ligne dans le but de discréditer l’accusateur sexuel du duc. Les assistants espéraient que Molly Skye Brown, qui avait attaqué Virginia Roberts sur Twitter pendant des mois, possédait des informations qui pourraient prouver que la photo infâme d’Andrew avec son bras autour de Mme Roberts, alors âgée de 17 ans, avait été manipulée. (Ci-dessus, Mme Brown en 2001, l’année où elle a assisté à une soirée Jeffrey Epstein)

Virginia Roberts, l’une des victimes du milliardaire Jeffrey Epstein, affirme avoir été forcée d’avoir des relations sexuelles avec le duc, aujourd’hui âgé de 60 ans, à trois reprises, des allégations qu’il nie avec véhémence ainsi que tout autre acte répréhensible. Dans une conversation bizarre, l’un des membres de l’équipe du duc aurait discuté avec Mme Brown de la possibilité de créer un faux compte Twitter pour piéger une femme qu’ils soupçonnaient d’avoir soigné la photo. Mme Roberts soutient que la photo (ci-dessus) a été prise la nuit où elle prétend avoir eu des relations sexuelles avec Andrew en 2001

Le mois dernier, le MoS a révélé l’approche bâclée de Mme Brown.

L’ancienne reine de beauté adolescente avait mené une campagne en ligne au vitriol contre Mme Roberts, affirmant qu’elle était en fait un « facilitateur » d’Epstein, une trafiquante sexuelle elle-même et qu’une photo d’elle avec le prince avait été trafiquée.

Mais les abus infligés par Mme Brown à Mme Roberts n’ont pas empêché l’approche du prince et des plus proches conseillers de son ex-épouse Sarah Ferguson.

Lors d’un appel téléphonique de 45 minutes et d’une série de SMS en décembre, les conseillers ont discuté de la possibilité de discréditer les allégations de Mme Roberts contre le prince.

Pourtant, au lieu d’aider l’équipe du Prince, Mme Brown a allumé la paire et a même signalé leur approche au FBI.

Après que le ministère de la Sécurité a révélé l’approche bâclée, les responsables du palais auraient exprimé leur fureur face à l’affaire et aux autres dommages à la réputation qu’elle a causés.

M. Gallagher, qui a également fait face à un barrage de critiques de la part de Mme Brown en ligne, a démissionné de son rôle de conseiller le prince.

Une source a déclaré: « Il a été très clair que le palais ne pense pas que ce soit une manière acceptable d’aborder cette question, et cela a été transmis en termes non équivoques à M. Gallagher.

« Un représentant de la famille royale ne peut pas atteindre les personnes qui se comportent de cette manière. »

Cependant, dans un e-mail adressé au personnel de son agence de relations publiques d’entreprise, Pagefield, vu par le Telegraph, M. Gallagher a déclaré que la décision de démissionner était due à « des trolls profondément offensants et menaçants » alors qu’il travaillait pour le prince.

Dans l’e-mail, rapporté dans le Telegraph, il a déclaré: « J’ai peur que cela vienne avec le territoire, mais c’était quelque chose que j’étais prêt à tolérer en raison de mon engagement envers quelqu’un qui, je pense, sera pleinement justifié en temps voulu.

«Le fait que mon travail en dehors de Pagefield ait un impact sur certains d’entre vous qui travaillent à l’intérieur de Pagefield est quelque chose que je ne peux pas accepter.

En réponse au tollé suscité par les allégations de Mme Roberts, le fils de la reine a été contraint de renoncer à ses fonctions royales et de se retirer de tous ses patronages caritatifs.

Les avocats des victimes d’Epstein ont appelé le prince à se soumettre à un entretien avec le FBI après que l’agence américaine eut clairement indiqué qu’elle souhaitait lui parler.

Mais jusqu’à présent, il n’a pas été interrogé par le FBI, bien qu’il ait affirmé avoir contacté le ministère américain de la Justice et accepté de coopérer à leur enquête.

L’ami de longue date du duc, Ghislaine Maxwell, 59 ans, attend actuellement un procès en Amérique pour avoir soigné des adolescentes dès l’âge de 14 ans pour qu’Epstein les abuse.

Maxwell a également figuré dans une célèbre photo du prince avec son bras autour de Mme Roberts qui dit avoir été victime de la traite par Epstein et forcée d’avoir des relations sexuelles avec le royal.

Ghislaine Maxwell (ci-dessus, avec Jeffrey Epstein), 58 ans, est en détention provisoire aux États-Unis après avoir été accusée de trafic sexuel de filles mineures et de séduction de mineurs. Elle a nié tout acte répréhensible

En réponse au tollé suscité par les affirmations de Mme Roberts, le deuxième fils de la reine a été contraint de renoncer à ses fonctions royales et de démissionner de ses patronages caritatifs. Alors que les autorités américaines espèrent toujours l’interroger sur le scandale Epstein, son équipe de conseillers travaille en coulisse pour tenter de restaurer sa réputation. (Ci-dessus, le prince Andrew avec Epstein en 2010)

Les conseillers de l’époque du prince auraient chargé des enquêteurs de déterminer si l’image de 2001, qui aurait été prise à l’appartement de Maxwell à Londres après une nuit de clubbing, avait été trafiquée.

Et des sources ont ensuite informé les journaux que les mains du duc dans l’image, initialement remise à ce journal par Mme Roberts, « ne semblaient pas bien ».

C’est sur cette prémisse bizarre que l’équipe du prince a approché Mme Brown, qui affirme également avoir été ciblée par Maxwell à 14 ans pour devenir un « modèle », mais ne l’a pas acceptée.

Suite à une approche de l’assistante de Sarah Ferguson, Mme Marshall, les deux hommes ont eu une longue conversation téléphonique au cours de laquelle ils ont même discuté de la possibilité de créer un faux profil Twitter pour piéger les victimes d’Epstein.

Dans une série de textes de suivi avec M. Gallagher, Mme Brown a demandé au RP du duc: « Sur quoi exactement nous allons nous concentrer pour notre discussion », ajoutant: « Comme vous le savez, c’est beaucoup plus grand et plus sombre qu’un simple scandale photo. Convenu?’

M. Gallagher a répondu de manière révélatrice: « Tout à fait d’accord, Molly. Je voudrais vous parler au cours de la ronde de la distinction importante que vous avez établie entre les survivants et – dans les effets – les catalyseurs. Cela va au cœur de tout cela. »

Mais Mme Brown a rompu le contact avec le conseiller du prince, le décrivant comme « désespéré » avant de signaler l’approche au FBI.

Une source proche du prince a déclaré le mois dernier que la conversation n’était «pas hors de l’ordinaire et que« rien n’est allé plus loin qu’une discussion initiale ».

Un porte-parole du cabinet de conseil Riverside de M. Gallagher a déclaré: « En raison d’un conflit d’affaires, Mark a quitté le groupe de travail à contrecœur au début de cette année, mais reste farouchement fidèle au duc, ainsi qu’à la famille York, et le fera continuer à les conseiller à titre privé.

« Reputation Communications, dirigée par Lucy Goodwin, qui travaille aux côtés de Mark dans le cadre du groupe de travail du duc depuis un an, s’est maintenant mobilisée pour prendre en charge les médias et les conseils du groupe de travail du duc. »

M. Gallagher, ancien directeur des affaires d’entreprise d’ITV, a d’abord fourni des conseils de relations publiques externes à la famille royale lors du jubilé de diamant en 2012.