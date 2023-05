Le cascadeur urbain Alain Robert a escaladé le Melia Barcelona Sky Hotel, le quatrième plus haut bâtiment de la ville espagnole.

Le « Spiderman français » a escaladé un gratte-ciel de 166 mètres à Barcelone pour sensibiliser au changement climatique et à la sécheresse.

Alain Robert, cascadeur urbain de soixante ans, a utilisé un sac de craie en poudre et des chaussons d’escalade pour faciliter son ascension.

L’Espagne est confrontée à une sécheresse persistante, qui, selon les scientifiques, est exacerbée par le réchauffement climatique.

Un cascadeur urbain connu sous le nom de « Spiderman français » pour ses ascensions audacieuses a conquis un autre point de repère en escaladant vendredi un gratte-ciel de Barcelone de 166 mètres dans le but de sensibiliser au changement climatique et à la sécheresse.

Alain Robert, 60 ans, a rampé à l’extérieur du Melia Barcelona Sky Hotel, recouvert de verre et d’acier, le quatrième plus haut bâtiment de la ville espagnole, avec juste un sac de craie en poudre et des chaussons d’escalade pour faciliter son ascension.

« Je voudrais faire passer un message sur le changement climatique et le problème de la déshydratation des sols en Espagne (pour qu’il) soit résolu rapidement » par le gouvernement, a-t-il déclaré après avoir atteint le toit. L’ascension n’a pas été autorisée et la police l’a détenu au sommet.

L’Espagne est confrontée à une sécheresse persistante et certaines parties du sud de l’Europe sont aux prises avec des températures anormalement chaudes qui, selon les scientifiques, ont été exacerbées par le réchauffement climatique.

Avant la montée, Robert a déclaré à Reuters que la structure était « assez agressive » et a à moitié plaisanté en disant qu’il ressentirait lui-même les effets du changement climatique et de la sécheresse à cause de la chaleur.

Il a drapé ses doigts avec du ruban adhésif pour éviter les brûlures de la surface grésillante – chauffée par un fort ensoleillement même à travers la température maximale à Barcelone vendredi était relativement douce de 23 degrés Celsius.

Des dizaines de spectateurs se sont rassemblés à l’extérieur, tendant le cou pour apercevoir Robert, arborant un costume rouge vif et une casquette, alors qu’il montait en une demi-heure environ.

Robert a commencé l’escalade en 1975 sur les falaises près de sa ville natale de Valence. Deux ans plus tard, il se lance dans les exploits à haut risque du « solo libre », grimpant seul et sans l’aide de cordes ou de baudriers.

Depuis lors, il a escaladé plus de 150 structures, dont le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa de Dubaï, la Tour Eiffel de Paris et le Golden Gate Bridge de San Francisco.