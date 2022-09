Le «Spiderman» français Alain Robert escalade un gratte-ciel de 613 pieds pour marquer son 60e anniversaire | Nouvelles du monde

Alain Robert, le grimpeur libre surnommé le “Spiderman” français, a escaladé un gratte-ciel de 48 étages à Paris pour marquer son 60e anniversaire.

Vêtu de rouge, Robert a célébré en atteignant le sommet du bâtiment Tour TotalEnergies de 613 pieds (187 mètres), dans le quartier des affaires de La Défense, dans la capitale française.

“Je veux envoyer aux gens le message qu’avoir 60 ans n’est rien. Vous pouvez toujours faire du sport, être actif, faire des choses fabuleuses”, a-t-il déclaré.

“Je me suis promis il y a plusieurs années que lorsque j’aurais 60 ans, je gravirais à nouveau cette tour car 60 ans symbolise l’âge de la retraite en France et j’ai pensé que c’était une bonne idée.”

Robert, qui souhaitait également utiliser l’ascension pour sensibiliser à la nécessité d’agir contre le changement climatique, avait déjà escaladé la tour TotalEnergies à de nombreuses reprises.

Il a commencé l’escalade en 1975, s’entraînant sur les falaises près de sa ville natale de Valence dans le sud de la France.

Il se lance dans l’escalade en solitaire en 1977.

Depuis lors, il a escaladé plus de 150 structures imposantes à travers le monde, dont le Burj Khalifa de Dubaï – le plus haut bâtiment du monde, la Tour Eiffel et le Golden Gate Bridge de San Francisco.

Escaladant souvent sans autorisation, il a été arrêté à plusieurs reprises.

Robert grimpe sans baudrier, n’utilisant que ses mains nues, une paire de chaussons d’escalade et un sac de craie en poudre pour essuyer la sueur.