Le spéléologue Mark Dickey sera absent dans quelques heures mais la mission est « délicate » | Nouvelles du monde

Mark Dickey, sur la photo de droite, pourrait être ramené à la surface en quelques heures, selon les sauveteurs (Photo : Reuters/Getty) Un homme coincé au fond d’une grotte La Turquie pourrait atteindre la surface ce soir ou demain matin, mais les sauveteurs admettent que leur mission pour le sauver est « délicate ». Mark Dickey, chercheur et spéléologue expérimenté américain, a commencé à souffrir d’hémorragies gastro-intestinales à 1 000 mètres sous terre alors qu’il explorait la grotte de Morca dans les montagnes du Taurus le 2 septembre. Environ 190 secouristes et médecins de toute l’Europe se sont précipités pour aider le quadragénaire. Le premier médecin, un Hongrois, est arrivé le lendemain. Depuis, il a eu au moins un médecin et une petite équipe qui s’est occupé de lui à tout moment et a reçu des liquides intraveineux et quatre litres de sang. Ce week-end, les sauveteurs ont commencé à le faire remonter à la surface sur une civière et, selon le coordinateur médical Tulga Sener, M. Dickey pourrait sortir d’ici quelques heures. Cependant, l’un des coordinateurs techniques des secours, Giuseppe Conti, a admis que la mission était « un peu délicate » car une partie de la grotte dans laquelle il se trouve présente un réseau de pentes et environ un mètre d’eau de crue. L’agence turque de gestion des catastrophes avait précédemment déclaré que cela pourrait prendre jusqu’à 10 jours pour ramener M. Dickey à la surface, car il devra s’arrêter et se reposer régulièrement. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

M. Dickey photographié aux côtés d'un sauveteur au fond de la grotte de Morca en Turquie (Photo : via Reuters)



Environ 190 personnes ont rejoint la mission de sauvetage (Photo : Agence Anadolu via Getty Images)

Une entrée de la grotte de Morca dans les montagnes de l'Atlas (Photo : AP) S'exprimant samedi, Ali Hamza Pehlivan, gouverneur de Mersin, a déclaré que l'état de M. Dickey s'améliorait « grâce à l'intervention médicale » et qu'il était « stable ».

Les autorités turques ont partagé jeudi une vidéo montrant M. Dickey debout et se déplaçant. Tout en étant alerte et en parlant, il a déclaré qu'il n'était pas « guéri de l'intérieur » et qu'il avait besoin de beaucoup d'aide pour sortir de la grotte. Il ne peut actuellement pas manger par la bouche et est nourri par voie intraveineuse. M. Dickey a remercié la communauté spéléologique et le gouvernement turc pour leurs efforts pour le sauver. La grotte de Morca est la troisième plus profonde de Turquie et la 38ème plus profonde au monde.

