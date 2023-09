Le spéléologue américain Mark Dickey pourrait être ramené à la surface aujourd’hui ou demain, selon des responsables turcs.

Les équipes de secours travaillant pour sauver le chercheur américain coincé à plus de 3 000 pieds dans une immense grotte en Turquie pourraient le ramener à la surface d’ici ce soir ou demain si tout se passe comme prévu, ont révélé des responsables lundi.

La Fédération spéléologique de Turquie a publié sur X, anciennement Twitter, que les premiers intervenants tentent actuellement d’emmener Mark Dickey, 40 ans, dans une zone située à seulement 540 pieds de l’entrée de la grotte de Morca, dans les montagnes du Taurus, dans le sud de la Turquie.

« Le camp de 180 mètres se poursuivra après que Mark se soit reposé pendant un moment », ajoute le texte, notant que « Si tout se passe bien, [Dickey] est destiné à être retiré [this] soir ou demain. »

Les médecins ont donné leur feu vert samedi pour commencer les opérations de sauvetage de Dickey, tombé malade alors qu’il explorait la grotte.

Dickey est tombé malade et a commencé à souffrir d’hémorragies gastro-intestinales au cours de son expédition, selon l’Association européenne de sauvetage des grottes.

La grotte de Morca est la troisième plus profonde de Turquie, et Dickey se trouvait à environ 3 400 pieds à l’intérieur lorsqu’un appel à l’aide a été lancé.

Il n’a pas pu quitter la grotte par lui-même depuis jeudi, selon l’équipe d’intervention initiale du New Jersey, un groupe local de bénévoles spécialisés dans le sauvetage dans les grottes et les mines.

Un médecin hongrois a réussi à se rendre à Dickey, et l’Américain est soigné par une équipe tournante de médecins qui se rendent jusqu’à lui.

Plus de 150 experts turcs et internationaux en sauvetage spéléologique mènent les efforts pour le sauver. Le personnel de secours comprend des équipes d’Italie, de Hongrie, de Croatie, de Bulgarie et de Pologne.

Marton Kovacs, du service hongrois de sauvetage des grottes, a déclaré que le plan de sauvetage prévoit d’élargir les passages étroits de la grotte pour accueillir une civière qui pourrait être utilisée pour le hisser à la surface.

Dans une vidéo publiée il y a quelques jours, Dickey a déclaré : « Je vais bien ».

« Comme vous pouvez le voir, je suis debout. Je suis alerte, je parle. Je ne suis pas encore guéri intérieurement, donc je vais avoir besoin de beaucoup d’aide pour sortir d’ici », a-t-il ajouté. « Le monde de la spéléologie est un groupe très soudé, et c’est incroyable de voir combien de personnes ont répondu en surface. »

