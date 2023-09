Le spéléologue américain Mark Dickey a été sauvé après s’être retrouvé coincé à 3 400 pieds sous terre

Mark Dickey, l’explorateur américain tombé malade à 3 400 pieds sous l’entrée d’une grotte en Turquie, a été secouru, ont annoncé lundi des responsables.

La Fédération turque de spéléologie a annoncé que Dickey avait été escorté avec succès hors de la grotte juste après minuit, heure locale, et qu’il était transporté vers un hôpital local pour un traitement plus approfondi.

Dickey a déclaré peu de temps après son sauvetage qu’il était « incroyable d’être à nouveau à la surface », ajoutant qu’il était resté dans la grotte « bien plus longtemps que prévu », a rapporté CNN.

Il a qualifié l’expérience d’« aventure folle et folle ».

Ses parents, Debbie et Andy Dickey, dit lundi qu’ils étaient « incroyablement soulagés » après son sauvetage.

« Mark est fort et nous croyons en sa force, mais nous savions parfaitement qu’il avait cruellement besoin d’un soutien énorme et immédiat », ont-ils déclaré dans un communiqué. déclaration publié par l’équipe d’intervention initiale du New Jersey. « Nos prières ont été et sont toujours exaucées et il est difficile d’exprimer l’ampleur des remerciements que nous avons envers la communauté spéléologique internationale. »

Dickey, 40 ans, est un spéléologue chevronné et était en voyage pour explorer la grotte de Morca en Turquie, l’un des systèmes de grottes les plus profonds du pays. Il est lui-même sauveteur spéléologique, instructeur et chef du Équipe d’intervention initiale du New Jerseyun programme de recherche et de sauvetage en milieu sauvage.

Mais il a développé des saignements et des vomissements potentiellement mortels à des milliers de pieds sous terre, ce qui a incité une opération multinationale de sauvetage.

Les équipes de secours ont travaillé pendant des jours pour aider Dickey à s’échapper de la grotte, installer un réseau complexe de cordes et d’ancres dans les passages pour hisser une civière à des milliers de pieds jusqu’à la surface. Des équipes provenant d’une demi-douzaine de pays ont divisé la grotte en sections, utilisant de petits marteaux et des explosifs pour permettre le transport de Dickey.

Dans cette capture d’écran d’une vidéo, le spéléologue américain Mark Dickey, 40 ans, parle devant la caméra à côté d’un collègue à l’intérieur de la grotte de Morca, près d’Anamur, dans le sud de la Turquie, le 7 septembre. Direction des communications du gouvernement turc via AP

Cent quatre-vingt-seize personnes provenant de huit pays ont travaillé pour aider Dickey à remonter à la surface. Agence Anadolu via Getty Images

Des coureurs étaient nécessaires pour transmettre les messages entre les équipes de secours et le monde extérieur, prenant parfois cinq à sept heures pour partager des mises à jour sur son bien-être.

« Je sais que la réponse rapide du gouvernement turc pour obtenir les fournitures médicales dont j’ai besoin, à mon avis, m’a sauvé la vie », a déclaré Dickey la semaine dernière après s’être partiellement rétabli. «J’étais très proche du bord.»

Le monde de la spéléologie est une communauté très unie. Les sauvetages précédents ont suscité des vagues de soutien et d’aide similaires, y compris un épisode en 2014 où un explorateur s’est retrouvé coincé dans la grotte la plus profonde d’Allemagne après s’être blessé à la tête dans une chute de pierres. Il a fallu 12 jours aux sauveteurs pour le ramener sain et sauf à la surface.