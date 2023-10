Le spectre d’une seconde guerre en Europe plane avec des tensions extraordinairement élevées au Kosovo | Nouvelles du monde

Ils se déplacent efficacement sur les sentiers de montagne et à travers les broussailles.

Le Kosovo la police réaffirme son autorité dans ces territoires du nord après que des hommes armés ont pris d’assaut le village de Banjske, dans la vallée en contrebas.

L’attaque, menée par plus de trente groupes ethniques lourdement armés serbe paramilitaires fin septembre a été la pire explosion de violence dans cet État naissant depuis de nombreuses années.

Photo : Alex Rossi





Photo : Alex Rossi





Le siège a duré de nombreuses heures et a coûté la vie à un officier de police. Il a également fait naître le spectre d’une nouvelle conflagration dans les Balkans qui couvait sous la surface de ce qui, pour beaucoup, avait été une période de calme relatif.

Les raisons du soulèvement sont controversées et mettent en évidence les complications qui sont liées au tissu de la vie ici. Cela signifie également qu’il n’y a pas de place pour la complaisance.

Ce qui est indéniable, c’est que les tensions restent extraordinairement élevées et que le spectre d’une nouvelle guerre en Europe plane, sonnant l’alarme à Bruxelles et outre-Atlantique à Washington DC.

Le gouvernement du Kosovo affirme que l’attaque a été orchestrée à Belgrade. Ils soulignent les armes lourdes utilisées par les paramilitaires – elles ne pouvaient, selon eux, avoir été obtenues que grâce à des liens avec l’État.

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, apparaît visiblement indigné et frustré lors d’un entretien avec Sky News. Il exige que la communauté internationale adopte une ligne plus dure envers son voisin serbe.

Albin Kurti, Premier ministre du Kosovo





« Ils nient parce qu’ils jouent avec PoutineLe manuel de jeu dans le Donbass. Petits hommes verts dans le nord du Kosovo. Pas si peu, mais des hommes verts, bien sûr, qui voulaient déclencher une guerre et diviser le Kosovo », dit-il.

Les antécédents de cette dernière vague de violence sont profonds. Mais la paix au Kosovo est sans aucun doute fragile. Il s’agit d’un patchwork complexe d’ethnies et de communautés divisées.

À Mitrovica, la ville la plus proche de Banjske, les divisions sont visibles.

En savoir plus:

Pourquoi les tensions ont-elles éclaté entre le Kosovo et la Serbie et pourquoi les troupes britanniques y sont-elles envoyées ?

La ville divisée de Mitrovica.





D’un côté du fleuve, les Albanais du Kosovo et de l’autre les Serbes, les deux communautés arborent fièrement leurs drapeaux et les deux parties ont des points de vue très différents sur ce qui devrait se passer. C’est comme si deux nations vivaient sous un même toit, dans un microcosme.

Ils sont unis dans leur préoccupation quant à la direction que tout cela pourrait mener.

Milos Gvozdic, d’origine serbe, est clair : « Nous ne voulons pas de guerre ou autre chose, nous voulons juste être calmes ici, nous avons besoin de paix ou quelque chose comme ça. »

Pourquoi les troupes britanniques vont au Kosovo ?



Biondina Muzliukaj, une Albanaise de souche, est également craintive.

« Pour nous, ce n’est pas facile de savoir que nous ne pouvons pas aller librement vers le nord, y travailler, nous savons que c’est notre place, nous savons que c’est notre ville, mais à cause des tensions et parce que nous avons peur que quelque chose puisse arriver à nous, nous ne pouvons pas vraiment nous déplacer librement dans cette zone. »

Mitrovica. Photo : Alex Rossi





En Serbie, il y a aussi de la frustration face aux événements. Le gouvernement nie tout rôle dans ces violences. Il affirme qu’il s’agit d’un acte de résistance aux politiques nationalistes dures qui, selon eux, suscitent la peur au sein de la population minoritaire serbe.

Mais le président Aleksandar Vucic affirme savoir pourquoi cela se produit.

Le président serbe Aleksandar Vucic





« Tout le monde peut comprendre, car ces gens ont été pour la plupart expulsés de leurs seuils. Beaucoup d’entre eux ont été abattus par la police du Kosovo, même des enfants de 11 ans, et personne n’a été tenu responsable de cela. »

Il est difficile de voir une issue pour le moment. Les pourparlers de médiation menés par l’UE ont échoué et il est peu probable qu’ils reprennent pendant la période de crise actuelle.

Mitrovica. Photo : Alex Rossi





Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008 après une guerre sanglante à la fin des années 1990.

Mais la Serbie et la plupart des Serbes vivant ici n’ont jamais reconnu leur indépendance. Et il est peu probable que cela change de si tôt.

Pour le moment cependant, davantage de soldats de maintien de la paix britanniques ont été mobilisés sous l’égide de l’OTAN pour mettre fin à une nouvelle éruption de violence.