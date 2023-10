Les systèmes de santé européens sont confrontés à une menace existentielle s’ils ne parviennent pas à résoudre la crise de la main-d’œuvre : ils finiront comme les États-Unis, préviennent les dirigeants du secteur de la santé.

Une série d’ondes de choc dévastatrices – de la pandémie de COVID-19 à la guerre en Ukraine, en passant par la flambée de l’inflation et la crise énergétique – ont poussé les agents de santé dans leurs retranchements. Des centaines de milliers de médecins et d’infirmières sont en grève tandis que d’autres se mettent à temps partiel pour gérer les tensions de leur carrière.

Ceux qui n’en peuvent plus quittent complètement le système de santé publique. Certains prennent une retraite anticipée ; d’autres optent pour un changement complet de carrière.

Mais une grande partie de cette population quitte le service public pour le secteur privé – une tendance qui inquiète les plus hauts responsables européens de la politique de santé.

«Cette grande aspiration au secteur privé… entraîne des inégalités», a averti le mois dernier Sandra Gallina, chef de la DG SANTE.

C’est une préoccupation en Autriche, où le secteur de la santé connaît la croissance la plus rapide Il s’agit du secteur privé des services ambulatoires, a déclaré Clemens Martin Auer, envoyé spécial pour la santé au ministère autrichien de la Santé. Les faiblesses des systèmes de santé publique entraînent des inégalités sociales, qui à leur tour conduisent à des systèmes de santé publique de plus en plus affaiblis et sous-financés, a-t-il déclaré.

« Lorsque les systèmes de santé publics échouent, le secteur privé comble le vide – bien sûr parce que c’est le business… Mais si vous chérissez comme moi les systèmes de solidarité, vous devriez craindre que le secteur privé ne prenne le relais des systèmes de santé. Parce que les systèmes de santé privés ne sont pas la solution, ils créent de nouveaux problèmes », a déclaré Auer.

Un marché se distingue par sa grande privatisation : le système de santé américain. « Je reviens tout juste des Etats-Unis, où je vois un système dont je ne veux pas », a prévenu Gallina.

Comment est-ce qu’on est arrivés ici?

La crise des personnels de santé en Europe n’est pas nouvelle. Mais les chocs actuels surviennent après des années de restrictions en matière de soins de santé et de manque d’investissement dans la main-d’œuvre.

Les pénuries de personnel s’aggravent d’année en année. Certaines régions d’Europe ont toujours eu du mal à recruter des médecins, notamment les zones rurales, qui sont aujourd’hui en train de devenir des déserts médicaux. Autres endroits, en particulier l’Europe de l’Est et du Sudperdent leur personnel qualifié au profit de pays qui paient mieux.

Aujourd’hui, il y a environ 1,8 million de postes vacants dans le domaine de la santé en Europe. « Ce n’est pas un fossé, c’est un gouffre », a déclaré Hans Kluge, chef de l’OMS Europe, s’exprimant aux côtés de Gallina et Auer au Forum européen de la santé de Gastein.

Hans Kluge, s’exprimant lors du Sommet mondial sur la médecine traditionnelle en août 2023 | Sam Panthaky/AFP via Getty Images

En outre, les pays européens, qui s’appuient sur une combinaison de systèmes de santé publique et de régimes d’assurance sociale pour financer leurs soins de santé, ont été confrontés à des budgets très contraints.

Ajoutez à cela des systèmes de protection sociale qui ne parviennent pas à aider correctement les pauvres, des services de santé mentale inadéquats, des systèmes de protection sociale défaillants bloquant des lits d’hôpitaux et une pandémie, et vous comprendrez pourquoi les travailleurs sont épuisés.

« Les systèmes de santé sont en crise parce que nos sociétés sont en crise », a déclaré Ilona Kickbusch, fondatrice du Global Health Center du Graduate Institute de Genève. « Vous commencez à devenir la poubelle de problèmes sociétaux qui ne sont pas résolus. »

Il n’est pas surprenant que dans une récente enquête menée auprès des agents de santé en Europe, 70 % d’entre eux aient signalé des symptômes d’épuisement professionnel. Et tout cela pousse les gens hors du secteur.

Sauvegarder le système

Malheureusement, il n’existe pas de solution facile.

Les pays européens doivent « s’attaquer à ces problèmes profonds de notre société », a déclaré Kickbusch. Cela implique d’aider les gens à sortir de la pauvreté ; soutenir les plus vulnérables; et lutter contre l’obésité et la mauvaise santé grâce à des politiques sur les déterminants commerciaux de la santé en réglementant les industries de l’alimentation, de l’alcool et du tabac, a-t-elle déclaré.

« À moins que notre politique de santé ne se concentre sur la promotion de la santé, sur la prévention et sur la tentative de résoudre les problèmes d’une manière différente », les systèmes de santé publique européens risquent d’échouer, a-t-elle déclaré.

En outre, les systèmes de santé doivent s’attaquer de toute urgence à la fidélisation du personnel en rendant le secteur public plus attrayant, plus gratifiant et plus agréable. La première étape consiste à répondre à certains besoins humains fondamentaux, a déclaré Michael West, du groupe de réflexion sur la politique de santé The King’s Fund à Londres.

« Le personnel doit avoir de l’autonomie et du contrôle, avoir une voix et une influence, plutôt que de travailler dans une culture de peur et de reproche », a-t-il déclaré. Ils ont besoin de se sentir appartenus, valorisés, respectés et pris en charge par leurs pairs et leurs managers, et d’être perçus comme apportant une contribution importante, tout en ayant davantage de contrôle sur leur équilibre travail-vie personnelle, a déclaré West.

Pour ce faire, les systèmes de santé doivent créer des cultures qui reflètent la valeur fondamentale des agents de santé, à savoir la valeur de compassion, a-t-il déclaré. « Après tout, la compassion est l’intervention la plus puissante dont nous disposons en matière de soins de santé. »

La technologie peut également aider, a déclaré Ran Balicer, directeur de l’innovation chez Clalit, le plus grand des quatre prestataires de soins de santé d’Israël, au public de Gastein fin septembre.

« Dans les systèmes de santé traditionnels, il est impossible que l’offre (de travailleurs de la santé) puisse répondre à la demande, même si nous formons férocement de nouveaux prestataires », a-t-il déclaré. « L’IA et l’innovation numérique sont le seul espoir que nous avons en tant que systèmes de santé de devenir durables. »

En Israël, ils ont tenté de repenser le système en s’appuyant sur les données numériques et l’IA. Par exemple, dans les soins primaires – où les médecins généralistes sont mieux payés que les chirurgiens – les médecins voient sur leur ordinateur une liste de patients classés par ordre de priorité, classés en fonction du risque d’un futur problème de santé et de la nécessité d’amener les patients à la clinique. Et en radiologie, où il n’y a pas assez de spécialistes, un système d’IA classe les images en fonction du risque d’identification d’une anomalie, et les images à risque le plus élevé sont examinées par les médecins.

L’astuce, dit-il, consiste à identifier les technologies qui génèrent des gains d’efficacité et à éliminer celles qui ne le font pas.

En attendant, un peu de privatisation ici et là n’est pas si mauvais, a déclaré Gallina, notamment en ce qui concerne la fourniture de services qui soutiennent le système de santé publique. Mais c’est un équilibre délicat. Allez trop loin et le système de santé publique s’effondrera.

Le Brésil en est un malheureux exemple, a souligné Kickbusch. Le pays d’Amérique du Sud dispose « d’un système de santé publique fantastique », a-t-elle déclaré, avec de solides services de soins familiaux et un système centralisé de médecins généralistes. Mais lorsque les investissements publics ont commencé à s’effondrer, les classes moyennes ont opté pour les soins privés. « Le résultat a été que cet excellent système s’est également effondré », a-t-elle déclaré.

Europe, faites attention.