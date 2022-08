Le spectre d’un déversement de pétrolier se profile après une fuite de carburant près de la frontière maritime canado-américaine

Le diesel continue de fuir du bateau de pêche qui a coulé entre le Grand Victoria et l’île de San Juan le 13 août, laissant les groupes environnementaux craindre ce qu’un déversement important pourrait signifier pour l’écosystème marin de la région.

Des équipes de plongeurs ont localisé le bateau de pêche de l’île des Aléoutiennes mercredi 17 août après qu’il ait coulé plus profondément au large de l’île de l’État de Washington et ait échappé aux équipes d’intervention quelques jours plus tôt. Un léger éclat est toujours visible sur l’eau – alors que le réservoir de carburant du bateau reste intact, le diesel continue de s’échapper en petites quantités des évents du navire, a déclaré la Garde côtière américaine.

“Cet incident avec les Aléoutiennes (île) a démontré qu’en matière de diesel, il n’y a vraiment rien à faire pour réagir”, a déclaré Misty MacDuffee, directrice du programme de saumon sauvage de la Raincoast Conservation Foundation, à Black Press Media.

La fondation reste préoccupée par l’impact sur les baleines et la vie marine dans le détroit de Haro et la mer des Salish d’un incident catastrophique.

“Une fois que le pétrole est dans l’eau, les gens ne peuvent plus rien faire d’autre que gonfler et écumer”, a déclaré MacDuffee. “Au mieux, cela va récupérer environ 15% du pétrole.”

Après avoir effectué des simulations sur ce qui se passerait si un pétrolier se déversait là où l’île des Aléoutiennes s’effondrait, Raincoast a découvert que jusqu’à 80% de l’habitat essentiel des épaulards résidents du sud serait affecté.

Sarah King, responsable des océans et des plastiques pour Greenpeace Canada, tire également la sonnette d’alarme sur l’exposition mortelle des orques au carburant. Son groupe souhaite que les gouvernements interdisent les «projets dangereux de combustibles fossiles» et se concentrent sur une plus grande protection des habitats critiques et des espèces vulnérables.

“Ce déversement – d’un seul navire de pêche de 50 pieds – met en évidence les dangers des pétroliers et d’autres navires plus gros”, a-t-elle déclaré.

Le commandement unifié de l’intervention en cas de déversement mercredi a affirmé qu’aucune faune n’avait été affectée, ajoutant que cinq poissons avaient été retrouvés empêtrés dans des filets qui s’étaient détachés du bateau. Les agences d’intervention ont déclaré que le navire gisant à plus de 60 mètres (200 pieds) de profondeur présente plusieurs dangers pour les plongeurs chargés de boucher les évents qui fuient le diesel.

Raincoast et Greenpeace ont déclaré que l’incident mettait tous les regards sur l’expansion du pipeline Trans Mountain, les deux groupes affirmant que cela ne devrait pas continuer.

“Un accident au mauvais moment met en danger le sort de toute la population (résidente du sud)”, a déclaré MacDuffee. “Étant donné que l’exposition au pétrole pour les épaulards peut signifier la mort, cela devrait nous donner à réfléchir avec la construction du pipeline TMX actuellement en cours.”

“Si un déversement aussi petit ne peut être traité même après la mise en œuvre de ce que le gouvernement appelle une intervention en cas de déversement de classe mondiale, imaginez si un pétrolier TMX rencontrait des problèmes”, a déclaré King.

