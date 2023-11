Le spectre du « génocide » sur la guerre israélienne à Gaza

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Dans les manifestations partout dans le monde, dans les couloirs des Nations Unies et dans les salles en colère des médias sociaux, un mot devient de plus en plus fort : génocide. C'est ce que font les critiques de l'offensive israélienne contre le groupe islamiste Hamas, selon lesquels l'État juif ravage la bande de Gaza, qui abrite quelque 2,3 millions de Palestiniens. Au cours du week-end, des manifestants ont enduit de peinture rouge la porte de la Maison Blanche, dans un message adressé à l'administration Biden concernant le sang perçu sur ses mains en raison de son soutien indéfectible à Israël. En condamnant les actions d'Israël, les gouvernements du Brésil, Afrique du Sud et Colombieentre autres, ont tous explicitement invoqué le « génocide » pour expliquer leur indignation.

La campagne massive d’Israël contre le Hamas a conduit à une dévastation généralisée de la bande de Gaza assiégée, déclenchant une crise humanitaire. Les bombardements israéliens ont désormais tué plus de 10 000 Palestiniens à Gaza, selon les responsables de la santé du territoire contrôlé par le Hamas, dont plus d’un tiers sont des enfants. Les vivants se retrouvent piégés dans un cauchemar de débris et de maladies croissantes, avec une pénurie d’électricité, d’eau et de nourriture.

Le Hamas est responsable du jour le plus meurtrier de l’histoire du peuple juif depuis l’Holocauste après avoir mené son attaque du 7 octobre contre des villes et des kibboutzim dans le sud d’Israël – un massacre hideux qui a vu des familles entières massacrées, des civils brûlés dans leurs maisons et plus de 240 otages enlevés. Pour les dirigeants israéliens ainsi que pour l’opinion publique israélienne, ce carnage sans précédent exigeait une réponse sans précédent. D’éminents responsables israéliens ont appelé non seulement à la défaite du Hamas, mais aussi à l’anéantissement de Gazale affamer sa population, et le retrait des Palestiniens de tout ou partie de son territoire. Le président israélien suggéré que les civils du territoire contrôlé par le Hamas ne sont pas « innocents ».

Une telle rhétorique a alarmé une myriade d’experts internationaux, dont beaucoup affirment qu’Israël est déjà potentiellement coupable de crimes de guerre dans sa punition collective contre les Palestiniens vivant à Gaza et dans le bombardement de maisons civiles. « Nous restons convaincus que le peuple palestinien court un grave risque de génocide », a écrit un groupe de rapporteurs spéciaux actuels de l’ONU sur les droits de l’homme. une déclaration la semaine dernière qui appelait à un cessez-le-feu. “Le temps d’agir est maintenant. Les alliés d’Israël portent également une responsabilité et doivent agir maintenant pour empêcher une telle action désastreuse.»

Toutefois, aucun cessez-le-feu n’est proposé. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a conclu lundi sa dernière tournée éclair dans les capitales du Moyen-Orient sans même obtenir une « pause » humanitaire dans les hostilités qui pourrait permettre l’arrivée d’une aide supplémentaire à Gaza ou la libération des otages. L’administration Biden se retrouve à permettre et à alimenter une machine de guerre israélienne déterminée à une « puissante vengeance », comme l’a dit le Premier ministre Benjamin Netanyahu, tout en essayant également, dans le cadre d’accords privés, d’empêcher Israël d’exiger un prix encore plus élevé aux civils palestiniens. De nombreux observateurs ne sont pas impressionnés par les résultats et voient une part américaine dans l’augmentation du nombre de morts à Gaza.

Israël affirme qu’il prend des mesures pour limiter les pertes civiles et cible uniquement les positions militantes, bien que cette affirmation soit difficile à concilier avec un catalogue de frappes israéliennes sur des quartiers civils surpeuplés, des hôpitaux et des installations de l’ONU. « Bien que les responsables israéliens insistent sur le fait que chaque frappe est soumise à une approbation légale, les experts affirment que les règles d’engagement, qui sont classifiésemblent inclure un seuil de pertes civiles plus élevé que lors des précédentes séries de combats », ont rapporté mes collègues.

Même les responsables de la Maison Blanche reconnaissent qu’il y a un certain laxisme dans l’approche israélienne. “Nous avons vu des indications selon lesquelles des efforts sont déployés dans certains scénarios pour tenter de minimiser, mais je ne veux pas exagérer”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. a déclaré aux journalistes lundi.

Dans un webinaire, l’ancien diplomate américain Dennis Ross a suggéré que l’administration Biden considère les événements du 7 octobre comme une expression du « mal pur » du Hamas et reconnaît qu’Israël ne devrait plus « avoir à vivre avec la menace du Hamas ». À cette fin, les responsables se sont montrés publiquement bien plus tolérants à l’égard des pertes de vies civiles palestiniennes que ne le serait une administration américaine dans la plupart des autres contextes.

Alors que le nombre de morts à Gaza s’alourdit, le secret enveloppe le processus de ciblage d’Israël

L’invocation du « génocide » est toujours un acte lourd, et encore plus lorsqu’il s’agit des actions de l’État d’Israël. Le pays qui a émergé des cendres du génocide le plus horrible de l’histoire de l’humanité voit dans le Hamas un ennemi qui veut qu’Israël soit rayé de la carte et veut tuer les Juifs partout où il le peut. Ses détracteurs voient l’armée la plus puissante du Moyen-Orient, soutenue par la solidarité de la plupart des gouvernements occidentaux, perpétrer ce qui pourrait être de facto un nettoyage ethnique.

« C’est une guerre de contre-génocide asymétrique » a écrit Martin Shaw, un éminent spécialiste du génocide, dans New Lines Magazine. « Les meurtres de civils israéliens par le Hamas ont constitué une vague de « massacres génocidaires », des massacres localisés dont les victimes étaient définies par leur identité juive israélienne.

D’un autre côté, a ajouté Shaw, les bombardements et l’invasion de Gaza par Israël ont « affecté l’ensemble de la population du territoire, bien plus largement et plus profondément (sauf dans un sens moral et émotionnel) que la population israélienne n’a été affectée par la violence du Hamas. »

Il existe également d’autres déséquilibres. À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les responsables occidentaux n’ont pas tardé à qualifier les actions du Kremlin de « génocidaires ». Le président Biden a invoqué ce terme pour la première fois en avril 2022 dans le contexte du massacre de civils par la Russie dans la ville de Bucha et du bombardement meurtrier de Marioupol, une ville où des milliers de personnes auraient été tuées. À l’époque, les responsables russes accusaient l’armée ukrainienne de utilisant ses civils comme « boucliers humains ».

Mais les paysages lunaires dévastés de certaines parties de Gaza ne sont pas très différents de ce à quoi la Russie a réduit Marioupol, et de nombreux critiques d’Israël se réfugient devant l’incohérence perçue de l’Occident. “Il est vraiment important que l’ONU, qui est la gardienne de ces normes et standards internationaux, appelle un chat un chat, et quand vous avez un cas aussi clair que celui-ci, le terme ‘génocide’ doit être appliqué”, Craig Mokhiber, ancien directeur du bureau des droits de l’homme des Nations Unies à New York, a déclaré à MSNBC ce week-end.