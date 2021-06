Le spectacle tardif, tardif: l’Ukraine élimine la Suède à 10 à la mort pour réserver le quart de finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre

Dovbyk a dirigé un centre d’Oleksandr Zinchenko pour donner l’avantage à son équipe à la 121e minute après qu’Emil Forsberg ait égalisé plus tôt après le premier but de Zinchenko à Hampden Park.

Le patron de l’Ukraine, Andriy Shevchenko, était ravi au coup de sifflet final alors qu’il menait son pays à une toute première apparition dans les huit derniers du Championnat d’Europe.

L’Ukraine rencontrera désormais l’Angleterre à Rome samedi, après que les Trois Lions ont vaincu l’Allemagne lors de leurs 16 dernières rencontres plus tôt mardi.

Drame tardif !🇺🇦 Quel moment pour l’Ukraine alors que Dovbyk le gagne en prolongation ⚽️#EURO2020pic.twitter.com/J7tAv8Mbc9 – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 29 juin 2021

Lors d’une nuit dramatique en Écosse, Zinchenko a ouvert l’impasse pour l’Ukraine à la 27e minute lorsqu’il est arrivé sur le côté gauche de la surface, perçant une demi-volée basse sur Robin Olsen et dans le coin le plus éloigné.

🇺🇦 Oleksandr Zinchenko fête son 7e but pour l’Ukraine ⚽️#EURO2020pic.twitter.com/9TNYnSNElh – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 29 juin 2021

L’Ukraine semblait prête à entamer la pause avec son avance intacte, mais cela a changé grâce au prolifique Forsberg à la 43e minute.

Le Suédois a marqué un drive depuis le bord de la surface – mais à l’aide d’une déviation – pour marquer son quatrième but du tournoi.

🇸🇪 Emil Forsberg = 1er Suédois à marquer 4 buts lors d’une seule phase finale de l’EURO ⚽️⚽️⚽️⚽️#EURO2020pic.twitter.com/9pB3GdjcHm – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 29 juin 2021

Les deux équipes se sont rapprochées en l’espace de quelques minutes en seconde période lorsque Sebastian Larsson a envoyé un effort juste à côté avant que Serhiy Sydorchuk ne coupe le poteau à l’autre extrémité avec un effort du pied droit enroulé.

Puis ce fut à nouveau le tour des Suédois alors que Forsberg frappait le montant avec un effort de sa part alors que le jeu commençait à s’ouvrir.

Remarquablement, la chance du numéro 10 suédois était à nouveau tombée lorsque l’attaquant du RB Leipzig a fait trembler la barre transversale avec le gardien ukrainien Heorhiy Bushchan battu.

🤔 Vous pensiez que ça rentrait ?🇸🇪 Magnifique de Forsberg mais sa frappe touche la barre transversale ! #EURO2020pic.twitter.com/Req9hB6MZj – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 29 juin 2021

Aucune des deux équipes n’a pu faire la percée alors que le temps s’écoulait vers le temps plein et que le match avançait dans 30 minutes supplémentaires.

La Suède a été forcée de jouer 20 de ces minutes lorsque Marcus Danielson a reçu un carton rouge pour son défi téméraire contre Artem Besedin.

Danielson a remporté le ballon en premier, mais a poursuivi dans la rotule de Besedin dans un tacle qui a été considéré comme un licenciement après un examen VAR, ce qui signifiait que Besedin ne pouvait plus jouer un rôle dans le match.

Cela faisait partie d’une éruption de blessures qui a provoqué une conclusion saccadée de la première période de prolongation, et le match semblait destiné aux tirs au but avant que Dovbyk n’apparaisse dans la surface pour diriger un centre précis de Zinchenko – envoyant son équipe et la ligne de touche dans le délire.

L’Angleterre attend à Rome samedi – et bien que les Three Lions débuteront comme favoris, personne ne devrait sous-estimer l’équipe d’Andriy Shevchenko après une autre performance courageuse lors de ce tournoi.