Le spectacle tardif de l’Iran brise le Pays de Galles à 10 hommes alors que Gareth Bale se débat

DOHA, Qatar – L’Iran a gardé ses espoirs de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en marquant deux fois dans les 11 dernières minutes du temps d’arrêt pour battre le Pays de Galles 2-0 et ouvrir grand le Groupe B.

Après que le gardien gallois Wayne Hennessey ait été expulsé à la 86e minute pour une faute sur Mehdi Taremi à l’extérieur de la surface, l’équipe de Rob Page a été dépassée par les Iraniens, qui ont marqué grâce à Rouzbeh Cheshmi et Ramin Rezaeian. L’Iran avait auparavant touché le poteau deux fois dans une performance dominante et méritait amplement sa victoire tardive.

La victoire de l’Iran signifie qu’ils entrent maintenant dans le dernier match de groupe de mardi contre les États-Unis en sachant qu’une victoire les mènera aux huitièmes de finale.

Le Pays de Galles, quant à lui, doit désormais battre l’Angleterre mardi pour espérer atteindre les huitièmes de finale.

Réaction rapide

1. Hennessey rouge coûteux alors que l’Iran frappe tard

Le gardien gallois Wayne Hennessey s’est mérité la distinction douteuse de devenir le premier joueur à être expulsé à Qatar 2022 et l’a fait avec une faute qui lui a valu des comparaisons avec l’un des moments les plus infâmes de l’histoire de la Coupe du monde.

Le joueur de 35 ans a d’abord reçu un carton jaune de l’arbitre guatémaltèque Mario Escobar après avoir quitté sa surface de réparation avant d’entrer en collision avec l’attaquant iranien Taremi, mais c’était la définition d’une erreur claire et évidente de l’officiel.

L’officiel du VAR, le Canadien Drew Fischer, a demandé une révision et Escobar a annulé le carton jaune et a émis un rouge à la place.

C’était une décision folle de Hennessey de sortir de sa zone et un carton rouge clair, tant son défi était dangereux, qui était un pied haut qui a attrapé Taremi dans la poitrine.

La faute a ramené des images de la faute du gardien de l’Allemagne de l’Ouest Harald Schumacher sur le Français Patrick Battiston lors de la demi-finale de la Coupe du monde 1982. Battiston a subi des vertèbres endommagées lors de l’incident, tandis que Schumacher n’a même pas été réservé.

Le carton rouge de Hennessey s’est avéré extrêmement coûteux pour le Pays de Galles qui, réduit à 10 hommes, a concédé deux buts dans les arrêts de jeu à Cheshmi et Rezaeian. Mais l’Iran était de loin la meilleure équipe tout au long – frappant le poteau deux fois en neuf secondes – et méritait sa victoire qui maintient leurs espoirs en vie et laisse le Pays de Galles devoir battre l’Angleterre pour avoir une chance d’atteindre le deuxième tour.

Gareth Bale a eu du mal à avoir un impact pour le Pays de Galles. Ercin Erturk/Agence Anadolu via Getty Images

Les manifestations contre l’hymne iranien envoient un message

La situation politique en Iran et les protestations en cours contre le régime au pouvoir après la mort de Mahsa Amini en septembre ont accompagné l’équipe nationale de football à chaque étape du chemin au Qatar et il en a été de même contre le Pays de Galles.

Les joueurs de l’entraîneur Carlos Queiroz refusant tous courageusement de chanter l’hymne national avant la défaite 6-2 contre l’Angleterre lors du match d’ouverture, l’équipe n’a été montrée qu’en train de marmonner les mots avant le choc du Pays de Galles sans enthousiasme. Certains des joueurs ont de nouveau choisi de ne pas chanter l’hymne, moins de 24 heures après l’arrestation de l’ancienne joueuse Voria Ghafouri pour “insulte à l’équipe nationale de football et propagande contre le gouvernement”.

On ne sait pas si les joueurs iraniens ont été mis sous pression pour chanter l’hymne par le régime, mais la réaction des supporters iraniens à l’intérieur du terrain a été un autre reproche au gouvernement de Téhéran.

Alors que les fans du Pays de Galles chantaient bruyamment leur propre hymne, de nombreux Iraniens sifflaient et se moquaient du leur. Un fan a été montré en train de pleurer sur les grands écrans du stade, tandis que les supporters ont applaudi lorsque des images de femmes iraniennes ont été affichées à la fin de l’hymne.

À l’extérieur du stade, les partisans pro-gouvernementaux se sont affrontés à ceux qui s’opposaient au régime, tandis qu’à l’intérieur, une partisane a été photographiée en train de se faire confisquer sa chemise iranienne portant le nom d’Amini par sécurité.

Quoi qu’il arrive à l’Iran sur le terrain de cette Coupe du monde, ses joueurs et supporters ont envoyé des images incroyablement fortes au reste du monde pour mettre en lumière la situation dans leur pays.

Et après avoir remporté une victoire aussi spectaculaire dans ce match, l’histoire de l’Iran pourrait encore se poursuivre jusqu’aux huitièmes de finale. Pour que cela se produise, ils doivent battre les États-Unis dans ce qui sera un autre match très chargé mardi.

L’Iran célèbre sa victoire tardive sur le Pays de Galles. Richard Heathcote/Getty Images

3. Bale met tout sur la table pour le Pays de Galles

Gareth Bale a clairement indiqué que jouer pour le Pays de Galles lors de la Coupe du monde est l’apogée de sa carrière, bien qu’il ait remporté cinq médailles en Ligue des champions avec le Real Madrid et que le joueur de 33 ans se soit surpassé pour son pays au Qatar.

Son apparition contre l’Iran, qui a fait de lui le joueur gallois masculin le plus capé de tous les temps avec 110, était sa deuxième 90 minutes en l’espace de quatre jours et, pour Bale, c’est un gros problème.

Le joueur de 33 ans n’a même pas réussi une sortie de 90 minutes au cours de son passage de six mois à LAFC côté MLS cette saison et n’a pas eu un match complet au niveau du club depuis qu’il a joué pour Tottenham contre Wycombe en janvier 2021.

Bale doit gérer son temps sur le terrain en raison des problèmes de condition physique qui ont affecté les dernières étapes de sa carrière, donc jouer trois matchs de groupe en neuf jours au Qatar allait toujours être un défi pour un joueur qui a joué pour la dernière fois 90 minutes successives. pour le Pays de Galles lors des éliminatoires de la Coupe du monde contre la Biélorussie et l’Estonie en septembre 2021.

Il n’a pas fait grand-chose lors du match d’ouverture contre les États-Unis avant de marquer son égaliseur décisif sur penalty, alors qu’il en a fait encore moins contre l’Iran, touchant le ballon seulement 19 fois dans l’heure d’ouverture du match.

Bale n’a jamais nié qu’il pourrait prendre sa retraite à la fin de cette Coupe du monde, donc le match de mardi contre l’Angleterre pourrait être la fin de la route pour l’une des plus grandes stars du jeu.

Mais Bale fait des contes de fées de football comme peu d’autres – rappelez-vous son vainqueur du temps d’arrêt pour LAFC lors de la finale de la Coupe MLS – donc un troisième match consécutif contre de vieux rivaux l’Angleterre pourrait bien être le moyen idéal, ne pas terminer sa carrière, mais s’assurer qu’il a au moins un autre match après.

Notes des joueurs

Pays de Galles: Hennessey 5; Mépham 6, Rodon 5, Davies 6 ; Roberts 6, Ramsey 5, Ampadu 6, Wilson 5, Williams 6 ; Moore 6, Balle 5.

Sous-marins: Johnson 6, James 7, Allen 6, Quartier 6.

L’Iran: H Hosseini 7; Rezaeian 6, Pouraliganji7,, M Hosseini 6, Mohammadi 6 ; Gholizadeh 7, Noorallahi 6, Ezatolahi 7, Hajisafi 6 ; Azmoun 8, Taremi 7.

Sous-titres : Ansarifard 6, Torabi 6, Jahanbaksh 6, Chesmi 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Sardar Azmoun

L’attaquant iranien était une menace constante pour le Pays de Galles et son rythme et ses mouvements ont troublé les trois arrières de Joe Rodon, Ben Davis et Chris Mépham tout au long du jeu. Tellement malchanceux de voir son tir en seconde période toucher le poteau.

Le pire : Aaron Ramsey

Le milieu de terrain de Nice n’est que légèrement derrière Bale en termes de statut légendaire avec le Pays de Galles, mais alors que Bale se présente toujours, Ramsey peut trop souvent vivre de sa réputation et c’était un match où il n’a tout simplement pas contribué comme prévu et requis.

Faits saillants et moments marquants

Wayne Hennessey a été expulsé après que l’arbitre se soit dirigé vers l’écran de relecture vidéo, ne lui ayant initialement donné qu’un carton jaune pour ce défi.

Un carton rouge est donné à Wayne Hennessey après ce défi 🟥 pic.twitter.com/frfbiOt0we – Football FOX (@FOXSoccer) 25 novembre 2022

L’Iran a ensuite frappé tardivement pour sceller une victoire célèbre.

L’IRAN MARQUE A LA 98ème MINUTE 😱🇮🇷 pic.twitter.com/5yPWevQ4YS – Football FOX (@FOXSoccer) 25 novembre 2022

TOUTES LES ÉMOTIONS ! C’EST CE QU’EST LA COUPE DU MONDE 😱 pic.twitter.com/HEmNFesYYi — ESPN FC (@ESPNFC) 25 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Les 5 derniers matchs de la Coupe du monde ont été sans but à la mi-temps. Le dernier but de la première mi-temps a été marqué par Michy Bayshuayi pour la Belgique mercredi.

– Bale n’a fait que 19 touches au cours de la première heure, le décompte le plus bas pour le Pays de Galles.,

– Hennessey est le premier gardien de but à être expulsé à la Coupe du monde depuis le Sud-Africain Itumeleng Khune en 2010 contre l’Uruguay.

– L’Iran est la première équipe à remporter un match de Coupe du monde à égalité au moment de l’éjection de l’adversaire depuis que le Japon a battu la Colombie 2-1 suite au carton rouge de Carlos Sanchez en 2018.

– A 90’+8, le but de Roozbeh Cheshmi est le dernier match réglementaire de l’histoire de la Coupe du monde.

Suivant

Pays de Galles: Un énorme match contre l’Angleterre le 29 novembre au stade Ahmad bin Ali, à 22h heure locale et 14h HE. Rien de moins qu’une victoire pour le Pays de Galles et ils sont éliminés.

L’Iran: Un match tout aussi énorme, compte tenu de la situation politique entre les deux pays, puisqu’ils affronteront les États-Unis le 29 novembre au stade Al Thumama, à 22h00 heure locale et 14h00 HE. Ce pourrait être un KO direct pour qui se qualifie.