Le spectacle Spiderwick Chronicles supprimé par Disney dans le cadre de plans de réduction des coûts

Il y a des années, Disney a obtenu les droits d’adaptation de diverses séries de livres pour enfants pour la télévision, telles que Percy Jackson et Éragon. Ce mélange comprenait également Les Chroniques de Spiderwick, une série de livres pour enfants du milieu des années 2000 créés par Houx Noir (qui créera plus tard le Travailleurs de la malédiction livres) et Tony DiTerlizzi (L’araignée et la mouche).

Cette série a été annoncée en 2021, mais deux ans plus tard, Disney a mis fin à la diffusion. Araignéewick adaptation. Selon Date limitecette décision a été prise dans le cadre d’une stratégie visant à réduire les coûts lorsque c’est possible . Le média note que l’élimination de la série faisait partie des plans de radiation initialement annoncés par Disney en mai et vus plus de 100 spectacles et films être retiré de Disney+ et Hulu. Alors que Disney est resté silencieux sur la série et sa production au fil des ans, son casting comprenait de saule Christian Slater, Jack Dylan Grazer (Shazam), Lyon Daniels et Joy Bryant (Pour la vie).

Chroniques de Spiderwick a été co-développé par Paramount TV, et il semblerait que Paramount cherche à vendre la série de six épisodes à d’autres acheteurs. (Aucune partie potentiellement intéressée n’a été spécifiquement nommée.) Son annulation fait partie d’un plan visant à modifier la stratégie d’action réelle de Disney+ pour son département Branded Television (qui comprend Marvel et Star Wars). À l’avenir, le streamer on dit qu’il « s’appuie davantage sur la propriété intellectuelle appartenant à Disney, » qui comprend des gens comme Percy (Disney’s Hyperion Books publie les livres sur lesquels l’émission est basée). Cela dit, des exceptions seraient faites, comme le prochain Chair de poule séries de Sony et de la BBC Docteur Who.

L’original Chroniques de Spiderwick livre sorti en 2003 et centré sur les jumeaux Jared et Simon Grace et leur sœur aînée Mallory , qui déménagent avec leur mère dans leur domaine familial dans le Michigan. Alors qu’ils s’adaptent à leur nouvelle situation de vie avec leur mère, trio découvre un monde de fées et d’autres créatures magiques, qui ont toutes été relaté dans un guide de terrain publié par un chercheur nommé Arthur Spiderwick. En 2008, les livres ont été adaptés pour un film mettant en vedette Freddie Highmore et ont reçu des critiques généralement solides.

