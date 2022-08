Le spectacle pour enfants reprend vie avec “Disney’s The Lion King, Jr.” – Section locale de Shaw

La scène 212 à La Salle a prévu une production de “Disney’s The Lion King, Jr.” de retour début 2020.

Et bien, devinez ce qui s’est passé.

La scène 212 a réussi à contourner la pandémie mondiale et maintenant la comédie musicale à succès de Tim Rice et Elton John orne enfin la scène de La Salle. Bien qu’il ne s’agisse pas du premier spectacle pour enfants post-restriction – il y avait une vitrine extérieure l’année dernière au Rotary Park – cela marque néanmoins le premier retour des enfants de Stage 212 sur la scène intérieure.

“Ce spectacle a été tellement incroyable à monter”, a déclaré Ella Johns, qui fait ses débuts en tant que réalisatrice. « Travailler avec ce groupe de personnes dévouées et talentueuses a rendu cette expérience si agréable. Voir les enfants se faire des amis pendant toute cette expérience a également été très réconfortant.

Les acteurs et l’équipe débordent d’excitation car pratiquement tout le monde connaît l’histoire de Simba, le lionceau dont l’ascension au rang de leader est entravée par la trahison. Johns a déclaré que “Lion King” était la première production scénique qu’elle avait vue et, inutile de le dire, la plupart des jeunes acteurs ont vu le film d’animation de Disney. Beaucoup.

“Les enfants connaissaient toutes les chansons entrant dans ce projet, ce qui était tellement impressionnant”, a déclaré Johns. “Cependant, la comédie musicale et le film ont pas mal de différences, et croyez-moi, nous entendons tout le temps, ‘Eh bien, dans le film, ça se passe comme ça…’ Ils se sont tous très bien adaptés.”

Lainey Johns dans le rôle de Timon, Landon Balestri dans le rôle de Pumbaa répètent une scène dans “Disney’s The Lion King, Jr.” le mercredi 3 août 2022, au Stage 212 à La Salle. (Scott Anderson)

Cependant, la productrice Jessica Kreiser a trouvé que plus de la distribution semblait avoir vu le remake d’action en direct sorti il ​​y a quelques années. La version scénique contient des chansons supplémentaires qui sont soit complètement nouvelles pour le spectacle, soit auxquelles des paroles ont été ajoutées au-dessus des numéros instrumentaux du film. Quoi qu’il en soit, les acteurs ont dû surmonter des défis.

“Ensuite, certaines des chansons incluent des paroles en swahili”, a déclaré Kreiser, “ainsi même les enfants qui connaissent très bien la musique de film sont toujours mis au défi d’apprendre des paroles dans une langue étrangère en plus d’apprendre leur partie musicale spécifique.”

L’une des raisons pour lesquelles le public appréciera “Le Roi Lion” est les costumes ornés, que Johns a décrits comme “tellement incroyables et impressionnants”.

“C’est un spectacle tellement amusant, la musique et les costumes à eux seuls le distinguent de tant d’autres productions pour enfants”, a convenu Kreiser. « C’est aussi toujours formidable de voir le talent grandir dans notre région. Les enfants qui composent le casting et l’équipe sont si talentueux et travaillent dur. Non seulement cette production sera divertissante pour tous les membres du public, mais notre public appréciera de voir ces artistes grandir au fil des années alors qu’ils continuent de se produire dans notre communauté.

Le casting comprend Leah Dzik comme Rafiki, Romeo Cabrera comme Mufasa, Nina Leffers comme Sarabi, Rhyan Westermen comme Zazu, Vienna Fitzpatrick comme Scar, Carter Dzik comme Simba, Liliana Cabrera comme Nala, Jackson Layhew comme Banzai, Gabby Smith comme Shenzi, Payton Wren comme Ed, Lainey Johns comme Timon, Landon Balestri comme Pumbaa et Ruby Stash, Clara Vaske, Jadyn Leone, Mary Craven et Ci Ci Verucchi comme les Lionnes. L’ensemble comprend Bryson Boudreau, Dylan Kofoid, Gabe Hedgepeth, Bradley Betz et Gus Maier.

Johns et Kreiser sont assistés de la directrice musicale Nora Maier, de la chorégraphe Maddie Stanbury, de la costumière Mary Mauck, du mentor du réalisateur/chorégraphe Reid Tomasson et du mentor du directeur musical Kevin Alleman.

“Disney Le Roi Lion, Jr.” sera présenté à 19 h le jeudi 11 août et le vendredi 12 août, et à 13 h et 19 h le samedi 13 août et à 13 h le dimanche 14 août au Stage 212, 700 First St., La Salle .

Les billets coûtent 10 $ chacun et peuvent être achetés à la billetterie de 16 h à 18 h le lundi et de 9 h à midi le samedi ou en appelant le 815-224-3025 pendant les mêmes heures. Les billets peuvent également être achetés en ligne en visitant www.stage212.org . L’étape 212 suivra les directives de l’IDPH pour la phase 5.

Grâce à un don généreux, “Disney’s The Lion King, Jr.” est produit en partenariat avec la Fondation Tree of Hope de Jaiden. Le financement est également fourni en partie par l’Illinois Arts Council, le National Endowment for the Arts et la Starved Rock Country Community Foundation.

“Disney Le Roi Lion, Jr.” est présenté grâce à un arrangement spécial avec Music Theatre International (MTI). Tous les matériaux de performance autorisés sont également fournis par MTI. www.mtishows.com.