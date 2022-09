Le spectacle permet aux enfants de le laisser sortir ! à Vernon – Kelowna Capital News

Les enfants peuvent le laisser sortir ! en tant qu’artiste basé à Brooklyn et producteur nominé aux Grammy Awards, Mil’s Trills apporte sa performance participative à haute énergie à la ville.

Le Vernon & District Performing Arts Centre accueille le spectacle programmé spécifiquement pour les enfants de deux ans et plus et ceux qui préfèrent une expérience sensorielle plus douce, le dimanche 2 octobre à 16 h.

« J’aime appeler First Stages Series notre « série sans shushing » parce que les enfants peuvent être eux-mêmes, faire du bruit et se lever s’ils en ont besoin. C’est un environnement détendu et familial », a déclaré la directrice artistique du VDPAC, Erin Kennedy.

Mil’s Trills est un projet de musique pour enfants qui utilise des performances hautement interactives et des enregistrements magnifiquement produits de chansons originales pour encourager tout le monde – enfants, parents, soignants et familles – à s’apprécier et à se connecter les uns aux autres à travers la musique et le plaisir. Il est dirigé par la musicienne, compositrice et chanteuse Amelia “Mil” Robinson, qui interprète ses airs originaux animés avec une distribution d’invités musicaux en rotation.

« Laissez-le sortir ! Il s’agit d’aider les enfants à réduire leur stress en les aidant à apprendre à identifier, accepter et traiter les émotions de manière positive et positive », a déclaré Robinson. “Les enfants sont invités à chanter, à danser et, eh bien, à tout lâcher !”

Les billets coûtent 12 $ en appelant le 250-549-SHOW (7469) ou ticketseller.ca.

