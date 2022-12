Le spectacle Messi vs Mbappe à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a des fans qui se prosternent avec des mèmes

Lionel Messi a mené l’Argentine à la victoire hier lors de la Coupe du Monde de la FIFA alors que le monde retenait son souffle pendant un moment. L’Argentine a enregistré une victoire historique sur la France alors même que Kylian Mbappe de cette dernière équipe, coéquipier du club de Messi, a réalisé un immense spectacle avec un triplé passionnant. Le match s’est soldé par une séance de tirs au but où Emiliano Martinez a réussi à sauver le tir de Kingsley Coman, tandis qu’Aurélien Tchouaméni a raté la cible alors que l’Argentine battait la France 4-2 alors que le match se terminait 3-3 après la prolongation.

En fait, Mbappe a battu Messi pour remporter le soulier d’or du tournoi pour sa performance emblématique. Les fans de football du monde entier étaient impressionnés par le spectacle Messi vs Mbappe. Ces mèmes en sont la preuve.

Mbappe a ramené la France dans le match avec deux buts rapides à la 80e et à la 81e minute. Quand les choses n’allaient pas dans le sens de la France, Mbappe a marqué le premier but depuis le point de penalty pour marquer le premier but de l’équipe et en deux minutes, il en a trouvé un autre pour égaliser le match. Son tour du chapeau a aidé la France à se battre 2-0 puis 3-2 derrière alors que la finale a terminé à 3-3 après prolongation avant que l’Argentine ne l’emporte lors d’une séance de tirs au but.

