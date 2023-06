Le spectacle doit continuer pour les Tony Awards malgré la grève persistante des écrivains

Nouvel emplacement? Pas de scénario ? Pas de répétition ? Pas de transpiration.

Bienvenue aux Tony Awards 2023, un spectacle avec une secousse supplémentaire d’électricité cette fois en raison de la grève des écrivains hollywoodiens.

L’imprévisibilité a été insérée dans ce qui est généralement une nuit optimiste, sûre et amicale.

La grève a laissé la plus grande soirée de Broadway sans scénario, dans un nouveau lieu loin du quartier des théâtres de New York. Une pré-émission de 90 minutes sur Pluto TV de 18 h 30 à 20 h HE, animée par Julianne Hough et Skylar Astin, sera ensuite lancée à l’événement principal de trois heures dirigé par Ariana DeBose sur CBS et Paramount + à partir de 20 h HE. .

Un total de 26 Tony Awards seront décernés dimanche pour une saison qui comptait 40 nouvelles productions – 15 comédies musicales, 24 pièces et un engagement spécial au cours de la première saison complète post-pandémique.

Broadway a eu des œuvres très sérieuses cette saison, comme les nouvelles pièces Coût de la vie et Le coureur de cerf-volantet les reprises de Topdog/Underdog et Mort d’un vendeurdirigé par Wendell Pierce.

Un renouveau de Paradesur le lynchage d’un homme d’affaires juif avec Ben Platt, a également été bien accueilli.

La saison avait également un élément de fantastique dans une adaptation lourde de marionnettes du livre de canot de sauvetage La vie de Pisatire dans Le jeu de Thanksgiving et pure bêtise dans Écaillé et Peter Pan va mal.

L’acteur Hiran Abeysekera joue dans une scène de la pièce Life of Pi, adaptée du roman acclamé de l’auteur canadien Yann Martel. Life of Pi est nominé pour cinq Tony Awards mais a raté une nomination dans la catégorie du meilleur jeu. (Polk & Co./Associated Press)

« Tout comme le pays et le monde se réinitialisent, je pense que notre narration et la façon dont nous diffusons nos histoires se réinitialisent également », a déclaré Kenny Leon, qui a réalisé Topdog / Underdog et Meurtres dans l’État de l’Ohio cette saison.

« Le point positif que j’en retiens est la variété du matériel, d’un Black-led Mort d’un vendeur à de nouvelles pièces comme KPOP et Ce n’est pas Mo’ et Léopoldstadt et À première vue. J’ai ressenti la diversité de presque toutes les manières – racialement, générationnellement. »

REGARDER | La grève des scénaristes pourrait avoir un impact sur la saison télévisée d’automne : La grève des écrivains n’a pas l’air bien pour vos émissions de télévision préférées Alors que la grève de la Writers Guild of America entre maintenant dans son deuxième mois, il y a peu de signes que la grève prendra fin de sitôt, ce qui n’augure rien de bon pour les programmes télévisés d’automne.

Certains l’aiment chaud en tête des nominations

Certains l’aiment chaudune adaptation musicale de la comédie cinématographique classique de 1959 avec Tony Curtis et Jack Lemmon, entre dans la nuit avec 13 nominations aux Tony Awards.

Pour la couronne supérieure, il est opposé & Juliettequi réinvente Roméo et Juliette et ajoute certains des plus grands succès pop des dernières décennies; New York, New York, qui a combiné deux générations de redevances de Broadway dans John Kander et Lin-Manuel Miranda ; et Écailléune comédie musicale légère parsemée de jeux de mots sur le maïs.

Les membres de la distribution de la comédie musicale de Broadway Shucked, vus sur une photo promotionnelle non datée, devraient se produire lors de la cérémonie des Tony Awards dimanche à New York. (DKC/O&M/Associated Press)

La critique musicale chérie et intimiste, drôle-triste Kimberly Akimboavec Victoria Clark jouant une adolescente qui vieillit quatre fois plus vite que l’humain moyen, complète la meilleure catégorie musicale.

La meilleure nouvelle catégorie de jeu est une compétition entre Tom Stoppard Léopoldstadtqui explore l’identité juive avec une histoire intergénérationnelle, et Jambon Grasl’adaptation de Shakespeare, lauréate du prix Pulitzer, de James Ijames Hamlet situé au barbecue d’une famille noire dans le sud moderne.

Le reste de la catégorie est composé de Ce n’est pas Mo’, l’œuvre éphémère mais applaudie par la critique du dramaturge et acteur Jordan E. Cooper; La pièce de théâtre lauréate du prix Pulitzer de Stephen Adly Guirgis Entre Riverside et Crazy; et Coût de la viehistoires parallèles de deux soignants et de leurs patients respectifs.

Les réponses à certaines questions intrigantes sont en attente : Audra McDonald (Meurtres dans l’État de l’Ohio) étendre son record d’actrice la plus primée de l’histoire des Tony Awards ?

Est-ce que soit J. Harrison Ghee (Certains l’aiment chaud) ou Alex Newell (Écaillé) devenir la première personne non binaire à remporter un Tony pour son rôle d’acteur ? (L’année dernière, Six le compositeur et écrivain Toby Marlow est devenu le premier gagnant non binaire.)

Des représentations sont prévues parmi les acteurs de Camelot, Dans les bois, & Juliette, Kimberly Akimbo, New York, New York, Parade, Écaillé, Certains l’aiment chaud et Sweeney Todd : le démon barbier de Fleet Street.

De plus, Joaquina Kalukango – la gagnante du Tony de l’année dernière pour la meilleure actrice principale dans une comédie musicale – chantera, tout comme les acteurs de Un beau bruit et Fille drôle.

Cela signifie qu’il y aura beaucoup de puissance star, de Josh Groban à Lea Michele.

Tout se déroulera au United Palace Theatre, dans le quartier Washington Heights de Manhattan – un nouveau lieu pour la cérémonie, à plusieurs kilomètres de Times Square et du quartier des théâtres.