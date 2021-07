Le spectacle des Jeux olympiques de Tokyo risque d’être encore déclassé par suite d’une pandémie

Le Japon envisage d’interdire tous les spectateurs sauf les VIP à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020, a déclaré mardi un journal, une autre dégradation pour les Jeux dont la pompe et le spectacle public sont éclipsés par la pandémie de coronavirus.

Autrefois promus comme une extravagance pour présenter le Japon au monde, les Jeux semblent en danger de se dérouler en grande partie hors de la vue du public dans un pays fermé aux touristes étrangers en raison de la pandémie.

Les Jeux, déjà retardés d’un an, devraient s’ouvrir le 23 juillet malgré la crainte qu’un afflux de dizaines de milliers de personnes du monde entier ne déclenche une nouvelle vague d’infections.

Le gouvernement japonais organise la cérémonie d’ouverture avec seulement un nombre réduit de spectateurs VIP, a rapporté le journal Asahi, avant les discussions avec le Comité international olympique et d’autres organisateurs.

Les événements dans les grandes salles et les événements nocturnes après 21 heures se dérouleraient également sans spectateurs, tandis que le nombre de personnalités telles que les invités des sponsors et les diplomates lors de la cérémonie d’ouverture serait fortement réduit par rapport à une estimation initiale d’environ 10 000, a indiqué le journal, citant plusieurs sources gouvernementales non identifiées.

Les organisateurs ont déjà interdit les spectateurs d’outre-mer et fixé un plafond aux spectateurs nationaux à 50% de la capacité, jusqu’à 10 000 personnes. Des experts médicaux ont déclaré que l’organisation des Jeux sans spectateurs serait l’option « la moins risquée ».

Le gouvernement japonais devrait décider jeudi de prolonger l’état de quasi-urgence à Tokyo et dans trois préfectures voisines au-delà d’une date de fin initiale du 11 juillet, ont indiqué des sources gouvernementales, une décision qui nécessiterait également une refonte des spectateurs.

Cette question sera tranchée lors de pourparlers à cinq également attendus jeudi, qui comprendront le gouverneur de Tokyo et président du CIO, Thomas Bach, qui arrive au Japon le même jour.

RELAIS TORCHE

Lorsque les Jeux ont été reportés l’année dernière, les responsables japonais ont déclaré qu’ils espéraient qu’ils seraient considérés comme un symbole de la « victoire » de l’humanité sur le virus. Cet objectif étant insaisissable, ils disent maintenant que l’événement contribuera à rassembler un monde divisé.

Dans un autre coup, le relais de la flamme olympique, qui doit atteindre Tokyo le 9 juillet et défiler dans le centre de la ville du 17 juillet jusqu’à la cérémonie d’ouverture, sera déplacé des voies publiques pendant toute la période et à la place des cérémonies d’allumage des flambeaux seront tenue sans spectateurs, a rapporté le journal Yomiuri.

Les plans pour la cérémonie d’ouverture restent secrets. Une start-up soutenue par Toyota Motor Corp a déclaré en 2017 qu’elle visait à allumer la flamme olympique avec sa voiture volante.

En 2015, le Premier ministre de l’époque, Shinzo Abe, a promis que les visiteurs pourraient utiliser des voitures autonomes pour parcourir Tokyo. L’événement, a-t-il déclaré, serait un événement « un acheté, deux », présentant à la fois les Jeux et la technologie de conduite autonome.

Interrogé sur les spectateurs, le porte-parole du gouvernement, Katsunobu Kato, a noté lors d’une conférence de presse que le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré que la tenue des Jeux sans spectateurs était une « possibilité » si l’état d’urgence était en vigueur.

Suga souhaitait avoir des fans dans les stades, a déclaré l’Asahi, mais a ajouté que certains membres du parti au pouvoir étaient en faveur d’une interdiction complète, en particulier après que la coalition au pouvoir n’a pas réussi à remporter la majorité lors des élections de dimanche à l’assemblée locale de Tokyo, en partie à cause du mécontentement des électeurs. avec la réponse COVID-19 du gouvernement.

Ce sondage est considéré comme un indicateur d’élections générales plus tard cette année.

Le Japon n’a pas connu d’épidémies explosives de COVID-19 ailleurs, mais a enregistré plus de 800 000 cas et plus de 14 800 décès. Seul un quart de sa population a reçu au moins une vaccination après un déploiement initialement lent.

