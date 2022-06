Le spectacle des audiences du 6 janvier dévore Washington

Triumph the Insult Comic Dog, travaillant sur un segment pour « The Late Show With Stephen Colbert », a encerclé la rotonde du Capitole en faisant des blagues grossières et en faisant des impressions de M. Trump. Plus tard, la marionnette (ou, plus précisément, son maître, Robert Smigel) a été arrêtée par la police du Capitole et accusée d’entrée illégale.