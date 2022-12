Le spectacle de réunion de Noël SNUB des plus grandes stars du MAFS UK va faire un road-trip entre filles

Les plus grandes stars du MAFS ont sensationnellement snobé la réunion de Noël pour faire un road-trip entre filles pour l’anniversaire de Whitney.

Le Soleil peut révéler en exclusivité que Kasia, Whitney et April ont pris la route pour faire la fête en style VIP dans une cabane dans les arbres à la campagne afin de s’éloigner le plus possible du drame de l’émission.

AFFAISSEMENT

Mafs Kasia, Whitney et April sont partis en road trip lors du spectacle final explosif[/caption]

Les fans de MAFS UK attendaient avec impatience de voir Kasia sur les écrans une fois de plus.

Au lieu de cela, Kasia et April ont surpris leur amie Whitney avec un séjour glamour alors que les filles se dirigeaient vers la cabane dans les arbres de luxe Squirrels Nest au Pays de Galles pour un week-end de détente.

Ils étaient tous magnifiques dans des chemises de nuit en soie mauve assorties alors qu’ils portaient un toast au champagne.

Kasia et Kwame ont fait la une des journaux lorsqu’ils se sont séparés avant la fin de l’expérience E4.

Le plus grand drapeau rouge est venu lorsque Kwame n’a pas voulu la présenter à sa famille ou à son entourage et l’a plutôt emmenée dans un parc local.

Le dernier clou dans le cercueil de la relation a été quand on a demandé à Kwame de s’excuser auprès de Kasia après qu’elle l’ait accusé de fatshaming et qu’il ait refusé.

Pendant ce temps, les fans ont été stupéfaits après que la romance de Whitney et Matt se soit terminée par un chagrin lorsqu’ils se sont séparés après le spectacle.

Le couple a dramatiquement quitté leurs partenaires pour être ensemble – mais malheureusement, leur romance s’est effondrée en dehors de l’expérience.

April était mariée à George, père de quatre enfants, dans l’émission.

Le spécial de Noël a eu lieu ce soir mais les trois favoris de l’émission ont refusé d’en faire partie.

Au lieu de répandre la joie de Noël dans l’épisode unique, Alexis, Amy et Nikita de la première série diffusée l’année dernière.

Les fans se souviendront que Nikita, 27 ans, a été retirée de la série après une intervention de sécurité à la suite d’un coup de gueule grossier contre ses co-stars.

Zoe et Jenna feront également sourire de la série 2, qui ont survécu à l’étrange expérience du mariage et sont restées en couple.

Pendant ce temps, les ex Chanita et Jordan, Pjay, Duka, Adrian, Thomas et Jonathan ont dû affronter la musique de leurs romances ratées.