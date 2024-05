Le spectacle de Nicki Minaj à Amsterdam annulé après avoir été arrêté pour drogue

Il semble que Nicki Minaj ne reviendra pas à Amsterdam pour le deuxième rendez-vous de sa tournée mondiale Pink Friday 2.

Vendredi, le promoteur néerlandais Mojo annoncé sur son site Internet que le spectacle de Minaj le 2 juin au Ziggo Dome d’Amsterdam avait été annulé. « En raison des événements de la semaine dernière, le spectacle de Nicki Minaj le dimanche 2 juin au Ziggo Dome d’Amsterdam n’aura plus lieu », indique le communiqué de la société. « Les billets seront remboursés au point de vente. »

Le 25 mai, Minaj a été arrêtée alors qu’elle quittait Amsterdam après avoir débuté sa tournée là-bas, lorsque les autorités néerlandaises ont affirmé que le rappeur avait de la marijuana dans ses bagages. Minaj a documenté l’expérience sur les réseaux sociaux, niant leurs affirmations. Cependant, elle a toujours été placée dans une cellule de détention d’un véhicule de police et a dû reporter son spectacle à Manchester, en Angleterre, ce soir-là.

« Je ne transporte pas de drogue », a déclaré Minaj sur Instagram Live à l’époque en parlant à un policier. « Je n’entre pas là-bas, j’ai besoin d’un avocat présent. J’ai besoin d’un avocat présent maintenant. Où vais-je? » Le policier a répondu qu’elle devait se rendre au poste de police et qu’ils travailleraient avec elle pour l’amener à son prochain spectacle à Manchester. « Que suis-je en train de faire? Oh, alors je suis en état d’arrestation ? En état d’arrestation pour quoi ? dit-elle.

Les représentants de Minaj n’ont pas immédiatement répondu Variétédemande de commentaires sur la date annulée à Amsterdam.

Depuis l’incident du 25 mai, Minaj a donné un spectacle reporté à Manchester, en plus de dates à Birmingham, Londres et Glasgow. Elle jouera à Paris, en France, ce week-end, avant de continuer en Allemagne et en Pologne.