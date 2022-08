Le spectacle de Munawar Faruqui à Hyderabad continuera-t-il comme prévu ? La police de Telangana place un ministre révolté en résidence surveillée

La police d’Hyderabad a renforcé la sécurité avant le spectacle de Munawar Faruqui dans la ville. Comme nous l’avons lu précédemment, un député du BJP, Raja Singh, avait déclaré qu’il battrait Munawar Faruqui en noir et bleu s’il mettait les pieds dans la ville. Il a dit que les manifestants brûleraient le site. Craignant toute perturbation de l’ordre public, les flics ont placé T Raja Singh en résidence surveillée. Le commissaire adjoint de la police (Goshamahal), R Satish Kumar, a déclaré: “Puisqu’il a prévu de se rendre sur les lieux et de créer de la violence, nous l’avons mis en détention.” La nouvelle a été bien accueillie par ses fans.

L’année dernière, Munawar Faruqui et Kunal Kamra devaient se produire à Hyderabad. Mais ce spectacle a été annulé. Des membres du parti au pouvoir ont allégué qu’il manquait de respect à la majorité hindoue. Les organisateurs ont déclaré qu’il avait été annulé en raison de la pandémie.

T Raja Singh avait déclaré dans une vidéo, “Où que soit le programme, nous irons le battre [Faruqui] en haut. Celui qui lui offre un lieu, nous le brûlerons. Si quelque chose ne va pas, KTR [Telangana minister KT Rama Rao] et le gouvernement et la police sont responsables. Nous allons certainement le battre et le renvoyer s’il vient à Telangana, c’est un défi.”

Munawar Faruqui a passé 37 jours en prison après que quelqu’un se soit plaint qu’il se moquait des dieux hindous lors d’un numéro comique à Indore. L’arrestation a été condamnée en Inde et en Occident. Plus tard, la Cour suprême a ordonné sa libération. Il est le vainqueur de la première saison de Lock Upp. Au fil des mois, ses spectacles ont été annulés dans de nombreuses villes. Il a également déclaré qu’il envisageait d’abandonner son métier d’humoriste. On dit que Munawar Faruqui est l’un des concurrents de Bigg Boss 16 qui arrive en octobre 2022.