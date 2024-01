Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl apparaît comme un spectacle sportif majeur

LOS ANGELES — Sous son parapluie, la légende de la NFL Dan Marino se tenait presque trempée sur la touche en regardant la performance épique de Prince à la mi-temps du Super Bowl “Purple Rain” en 2007, sous une averse torrentielle à Miami.

Pour Marino, le spectacle emblématique de Prince a été l’un des plus grands moments de l’histoire des spectacles de mi-temps – qui étaient autrefois considérés comme un entracte banal mettant en vedette des fanfares universitaires. Mais avec le temps, la mi-parcours du match de championnat de la NFL est devenue l’un des plus grands spectacles du sport avec les performances des superstars de Michael Jackson, Beyoncé, Madonna, Aerosmith et U2.

Que souhaitez-vous savoir En près de six décennies, les festivités de la mi-temps sont passées d’un spectacle familial avec des airs patriotiques à la plus grande scène du divertissement avec des artistes de premier plan.

L’année dernière, la performance de Rihanna est devenue la plus regardée de l’histoire avec plus de 121 millions de téléspectateurs.

Usher sera la tête d’affiche du spectacle de cette année à Las Vegas le 11 février.

La NFL gère les coûts de production et les dépenses des artistes – qui ne sont pas payés – mais l’exposition à des centaines de millions de personnes dans le monde est considérée comme inestimable.

“La performance à la mi-temps a fait beaucoup de chemin”, a déclaré le quart-arrière du Temple de la renommée qui a joué 17 saisons avec les Dolphins de Miami et participé au Super Bowl de 1985. En tant qu’analyste de la NFL, Marino était aux premières loges de plusieurs spectacles à la mi-temps.

“Peu de gens l’ont vraiment regardé”, a-t-il poursuivi. “Mais maintenant, alors que nous nous dirigeons vers le Super Bowl 58, les gens adorent regarder le spectacle de la mi-temps.”

En près de six décennies, les festivités de la mi-temps sont passées d’un spectacle familial avec des airs patriotiques à la plus grande scène de divertissement avec des artistes de haut niveau, des pièces pyrotechniques et de superbes danseurs de sauvegarde. La représentation de 12 à 15 minutes attire parfois plus de regards que le match de championnat lui-même, attirant régulièrement plus de 100 millions de téléspectateurs.

L’année dernière, la performance de Rihanna est devenue la plus regardée de l’histoire avec plus de 121 millions de téléspectateurs, devançant à peine celle de Katy Perry en 2015. Le chiffre du set de Rihanna est environ six millions de plus que la diffusion par Fox de la victoire 38-35 des Chiefs de Kansas City contre les Eagles de Philadelphie.

“Je pense que l’élément live est assez excitant pour les gens car c’est une production massive et il y a tellement de pièces en mouvement”, a déclaré l’actrice Scarlett Johansson, qui ne se considère pas comme une passionnée de football. Mais elle est intriguée par l’imprévisibilité du spectacle de la mi-temps, comme le fameux “dysfonctionnement de la garde-robe” de Justin Timberlake et Janet Jackson, la chute de Lady Gaga du toit d’un stade et la révélation de la grossesse de Rihanna.

“Vous regardez en quelque sorte avec une excitation nerveuse”, a déclaré Johansson. “Vous savez, à tout moment, quelque chose pourrait mal tourner. C’est pourquoi c’est si amusant de le regarder parce que vous avez toute cette anticipation. La production est tellement énorme et tant de personnes se sont réunies pour créer ce moment unique. C’est en quelque sorte génial.”

Kris Jenner est d’accord, qualifiant le spectacle de la mi-temps de “surprise géante”.

“Le niveau de production et la rapidité avec laquelle ils l’ont mis en place alors qu’ils se lancent dans la publicité et reviennent avec cette émission fabuleuse et épique”, a déclaré Jenner, la matriarche de l’émission de télé-réalité “Les Kardashian”. “Au fil des années et de la technologie, les choses s’améliorent de plus en plus. C’est tellement excitant de regarder et de voir ce qu’ils proposeront ensuite et qui va jouer. C’est tellement important.”

Usher – qui a déclaré l’année dernière à l’Associated Press que son apparition avec les Black Eyed Peas lors du Super Bowl 2011 lui avait appris à ne pas « prendre les moments pour acquis parce qu’on n’en a que 13 » – sera la tête d’affiche du spectacle de cette année à Las Vegas en février. .11.

Son spectacle sera très différent du premier spectacle de la mi-temps du Super Bowl de la NFL en 1967, qui mettait en vedette des fanfares de l’Université d’Arizona et de la Grambling State University, une université historiquement noire, ainsi que des centaines de pigeons volants, des milliers de ballons et deux hommes en plein essor. porter des jetpacks.

Après le premier Super Bowl, la NFL a continué à ramener d’autres fanfares, équipes d’exercices, signé Chubby Checker et Up with People, une organisation qui met en scène la pensée positive à travers des spectacles de danse et de chant. Cependant, aucun de ces actes n’a été considéré comme un grand tirage au sort.

Mais alors que la popularité du Super Bowl montait en flèche et que le jour du match devenait un jour férié non officiel aux États-Unis, la NFL souhaitait que le spectacle de la mi-temps se développe dans la même mesure. La ligue a fait appel à New Kids on the Block et à Gloria Estefan au cours des deux premières années des années 90. Ensuite, il y a eu une énorme percée lorsque Michael Jackson a été la tête d’affiche du spectacle de 1993 au Rose Bowl en Californie du Sud, où le roi de la pop a traversé la scène sur la scène et interprété des tubes tels que “Billie Jean”, “Black or White” et “Heal the World”. “.

La performance exceptionnelle de Jackson a ouvert la porte à d’autres stars comme les Rolling Stones, Diana Ross, Jennifer Lopez et Shakira, qui sont impatientes de se produire.

“C’est certainement celui qui a changé la tendance des pop stars et des grands musiciens à prendre cette scène au sérieux”, a déclaré Seth Dudowsky, responsable de la musique à la NFL. Il est la personne responsable de toutes les activations musicales de la ligue et un agent de liaison avec Roc Nation de Jay-Z, qui produit le spectacle de la mi-temps depuis 2019.

La NFL gère les coûts de production et les dépenses des artistes – qui ne sont pas payés – mais l’exposition à des centaines de millions de personnes dans le monde est considérée comme inestimable.

Dudowsky s’est rappelé lorsque le leader de Coldplay, Chris Martin, a déclaré que “le Super Bowl de la musique est le Super Bowl”. Il a déclaré que le spectacle de la mi-temps a pu se développer grâce à la capacité de la NFL à s’adapter à la culture actuelle et à donner aux artistes méritants la plate-forme pour exprimer leur talent artistique.

Quelques exemples notables incluent le souvenir de U2 des victimes du 11 septembre ; la noirceur sans vergogne et l’activisme politique de Beyoncé à travers son hymne du pouvoir noir « Formation » ; et le premier spectacle mettant en vedette des artistes hip-hop dirigés par Dr. Dre et Snoop Dogg en 2022.

“Nous voulions vraiment commencer à nous concentrer sur la culture”, a déclaré Dudowsky, qui travaille dans la NFL depuis 2013 et a assisté à 11 Super Bowls. “Qu’il s’agisse de la culture de la ville, de ce qui se passe dans la culture en général, puis de nous concentrer dessus pour que ce que nous faisons soit culturellement pertinent et d’utiliser cette plate-forme pour que les artistes puissent être eux-mêmes et montrer leur art sur scène. .. Nous voulons qu’ils se sentent responsabilisés.

Dogg a félicité le commissaire de la NFL, Roger Goodell, et Jay-Z pour avoir fait avancer le spectacle de la mi-temps. La ligue a travaillé avec Roc Nation pour soutenir son initiative Inspire Change, créée par la NFL après un accord avec une coalition de joueurs qui ont manifesté pendant l’hymne national pour protester contre l’injustice sociale et raciale dans ce pays.

“Merci à Jay-Z d’avoir changé le climat. Roger Goodell de lui avoir donné une opportunité”, a déclaré Dogg. “C’est de la musique. La musique qui dicte le monde est celle qui se joue à la mi-temps maintenant. Ils commencent à comprendre qu’il s’agit de ce que ces joueurs veulent entendre, de ce que ces fans veulent entendre et de ce qui est universellement efficace. Elle n’a pas de couleur. ” dessus maintenant. La pop avait une couleur dessus. Maintenant, la pop est populaire. Donc, la musique la plus populaire est la musique que nous faisons. Il est logique d’y mettre ces gens qui font cette musique. “

Dogg a déclaré qu’Usher « correspond parfaitement au moule ».

“Il a l’air bien. Il danse bien. Il sonne bien”, a déclaré le rappeur. “Tout ce qui précède. Et il a des disques à succès. Vous voulez voir ça. Vous voulez voir un artiste jouer. Vous voulez voir un vrai artiste.”