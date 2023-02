Le spectacle de Kapil Sharma : Sidharth Sagar REFUSE de quitter le spectacle de Kapil Sharma ; dit : "Je suis en discussion concernant..."

Sidarth Sagar est l’un des comédiens les plus aimés du pays. Il a diverti tout le monde depuis son plus jeune âge. Il est actuellement vu sur le Hébergé par Kapil Sharma émission de chat humoristique, Le spectacle Kapil Sharma comme l’un des principaux membres de la distribution. Il y a à peine quelques mois, Sidharth Sagar a rejoint l’équipe et il a également été adulé. Et récemment, des rapports ont révélé que Sidharth avait quitté la série en raison de problèmes monétaires. Eh bien, ce n’est pas le cas. Sidharth a maintenant clarifié quelle est la vraie affaire qui a fait la une des journaux.

Sidharth Sagar RÉAGIT aux rumeurs d’abandon

Sidharth Sagar a fait la une des journaux dans Entertainment News lorsque des informations selon lesquelles il aurait des différences monétaires avec les créateurs de The Kapil Sharma Show ont fait surface. Et maintenant, il avait fait la une des journaux pour avoir nié la même chose. L’acteur comique dit que de tels rapports prêtent à confusion. Il précise : “Je n’ai pas quitté la série et j’en fais vraiment partie.” Sidharth a tourné pour un épisode il y a quelques jours et il va bientôt tourner pour un autre également. L’humoriste dit qu’il négocie actuellement le renouvellement de son contrat et s’attend à ce que tout se mette en place. “Il n’y a aucun problème avec les fabricants ou avec Kapil Sharma”, ajoute-t-il.

Regardez la vidéo de Sidharth Sagar de The Kapil Sharma Show ici:

Sidharth Sagar s’ouvre également sur les rumeurs de déménagement dans sa ville natale

Lorsque les rumeurs selon lesquelles Sidharth Sagar aurait quitté The Kapil Sharma Show ont fait surface, une autre rumeur a commencé à propos du déménagement du comédien dans sa ville natale à Delhi. Sidharth se demande qui répand les mensonges car il n’a pas l’intention de déménager. Lorsque ETimes a contacté Kapil Sharma, il n’avait aucune idée des rapports qui faisaient surface. Il a également partagé que puisqu’il n’est pas le producteur, il ne s’implique pas dans les contrats. Sidharth a récemment attiré l’attention pour avoir imité Ranveer Singh.