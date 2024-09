Le spectacle de Jane’s Addiction à Boston se termine par une bagarre entre le chanteur et le guitariste

Une bagarre entre les membres du groupe de rock alternatif révolutionnaire Jane’s Addiction s’est produite dans un contexte de « tension et d’animosité » lors de leur tournée de retrouvailles, a déclaré samedi l’épouse du chanteur principal Perry Farrell. Le groupe est connu pour ses tubes audacieux et inspirés du punk « Been Caught Stealing » et « Mountain Song » à la fin des années 1980 et au début des années 1990, alors que les mouvements de rock alternatif et de musique grunge se développaient. ^^Voir la vidéo de l’incident du concert de Boston dans le lecteur ci-dessus^^Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux du concert de vendredi soir à Boston, Farrell, 65 ans, est vu en train de chanter fort dans son micro puis de se jeter sur le guitariste Dave Navarro, cognant Navarro avec son épaule avant de lui donner un coup de bras droit. Navarro est vu en train de tendre son bras droit pour maintenir Farrell à distance avant que Farrell ne soit entraîné par d’autres sur scène. Le spectacle s’est terminé peu de temps après. « La frustration de Perry augmentait, nuit après nuit, il avait l’impression que le volume de la scène était extrêmement fort et que sa voix était noyée par le groupe », a écrit Etty Lau Farrell dans un post Instagram samedi matin. Elle a déclaré que son mari souffrait d’acouphènes et de maux de gorge et « à la fin de la chanson, il ne chantait pas, il criait juste pour être entendu ». Elle a déclaré que son mari s’est ensuite effondré « et a pleuré et pleuré ». La tournée « Imminent Redemption » du groupe a commencé début août et compte encore 15 dates, dont un concert dans le Connecticut dimanche soir. Le groupe n’a pas encore fait de déclaration sur l’avenir de la tournée. Vidéo : Jane’s Addiction parmi les nominés au Rock & Roll Hall of Fame 2024

