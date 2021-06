Le spectacle de Harley Quinn aurait été contraint de couper la scène de Batman exécutant le SEXE ORAL sur Catwoman puisque « les héros ne font pas ça »

L’émission de HARLEY Quinn aurait été obligée de couper une scène mettant en scène Batman en train de faire du sexe oral sur Catwoman par DC parce que « les héros ne font pas ça ».

La populaire émission d’animation lancera sa troisième saison plus tard cette année sur HBO Max.

HBO

L’émission Harley Quinn sur HBO max aurait été forcée de couper une scène qui fait tourner les têtes[/caption]

HBO

La scène aurait montré Batman en train de faire une fellation à Catwoman[/caption]

HBO

DC aurait coupé la scène parce que «les héros ne font pas ça»[/caption]

Justin Halpern et Patrick Schumacker, deux des co-créateurs et producteurs exécutifs de la série animée pour adultes, se sont récemment entretenus avec Variété, et a fait tourner les têtes avec l’un de leurs commentaires.

Tout en discutant de la façon dont leur émission tentait de faire bouger les choses en ce qui concerne le genre des super-héros, Justin a affirmé qu’ils avaient une scène qui aurait eu la hache.

Il a déclaré : « C’est incroyablement gratifiant et gratuit d’utiliser des personnages considérés comme des méchants parce que vous avez tellement plus de latitude.

« Un parfait exemple de cela est dans cette troisième saison de » Harley » [when] nous avons eu un moment où Batman tombait sur Catwoman. Et DC était comme, ‘Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez absolument pas faire ça. Ils sont comme, ‘Les héros ne font pas ça.’

HBO

Les co-créateurs du programme ont affirmé que DC leur avait fait mettre la hache sur la scène car cela aurait eu un impact sur leurs ventes de jouets[/caption]

HBO

Harley Quinn devrait diffuser sa troisième saison plus tard cette année[/caption]

« Alors, nous avons dit : « Êtes-vous en train de dire que les héros ne sont que des amants égoïstes ? » Ils disaient : « Non, c’est que nous vendons des jouets de consommation pour les héros. Il est difficile de vendre un jouet si Batman s’en prend aussi à quelqu’un.’ »

Cependant, Justin et Patrick ont ​​tous deux ajouté, selon le point de vente, que DC a « soutenu leur série et leur a permis de repousser les limites à plusieurs reprises ».

Les fans se sont précipités vers la section des commentaires sur Twitter partager leurs réflexions sur la question, avec une personne en plaisantant : « C’est scandaleux. Quand ils nous ont dit que Batman avait parcouru le monde pour devenir un maître de toutes les compétences, j’ai toujours supposé qu’ils voulaient dire tout compétences. »

HBO

Il est passé de DC Universe à HBO Max en 2020[/caption]

Un autre a ajouté : « C’est vraiment bizarre comment DC/WB a été… littéralement au cours des 35 dernières années… édulcorant leurs médias Batman/super-héros uniquement à cause de la vente de jouets.

« N’ont-ils pas annulé les spectacles pour ça ? films? ou ne pas être assez populaire auprès des garçons ? Une énergie étrange…”

La série animée a été créée en novembre 2019, cependant, en septembre 2020, l’émission a été déplacée de son réseau d’origine de DC Universe à HBO Max.

Kaley Cuoco, de La théorie du Big Bang renommée, exprime actuellement Harley – et elle a été assez abasourdie lors de la première lecture du script.

L’année dernière, elle a dit Conan O’Brien sur son podcast Conan a besoin d’un ami : « C’est tellement cool. Quand j’ai lu le premier script de ça pour la première fois, j’ai pensé que c’était une blague.





« J’ai dit : « Vous ne pouvez pas dire ces choses, je ne peux pas dire [these things] »… Je veux dire, c’était tellement scandaleux et graphique, et ils ont dit: » Non… c’est DC, nous pouvons dire n’importe quoi « , et ils m’ont donc laissé être psychopathe. «

Elle a ajouté : « Ils ont laissé sortir ce psychopathe intérieur et c’est devenu ce petit phénomène étrange, ce petit spectacle. Les gens adorent, [it’s] pas pour les enfants, mais les gens adorent ça.

Le personnage de Harley a été joué le plus récemment par Margot Robbie sur Suicide Squad ainsi que Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.

Margot Robbie joue actuellement Harley Quinn dans la version cinématographique du personnage[/caption]