Attention à tous les Swifties. Le spectacle de dragsters Let’s Get Swifty envahira Oliver au Venables Theatre le dimanche 17 septembre. (Affiche)

Vous n’avez pas eu l’occasion de voir Taylor Swift en concert ou vous l’avez vu et aimeriez en voir plus ? Préparez-vous à être emporté lorsque « Let’s Get Swifty » prend d’assaut l’intérieur avec un spectacle de dragsters hommage à nul autre que Taylor Swift.

Le rassemblement animé réunit les fans de Taylor Swift avec une expérience de spectacle de dragsters pas comme les autres au Red Bird Brewing de Kelowna le 15 septembre, au Nightshift le 5 à Kamloops le 16 septembre et au Venables Theatre à Oliver le dimanche 17 septembre.

Des Swifties purs et durs aux auditeurs occasionnels, cet événement crée une communauté dynamique d’admirateurs qui partagent un amour commun pour la musique de Swift avec des performances fascinantes de Jade Jolie, Khalora Form, Sparkle et Belle Ini.

Les organisateurs du spectacle disent s’attendre à « des routines de danse à couper le souffle, des changements de costumes époustouflants et une synchronisation labiale impeccable qui donnent vie aux mélodies emblématiques de Taylor ».

Animé par la légendaire Ella Lamoureux, figure légendaire de la scène drag, qui prend les rênes en tant qu’animatrice charismatique pour la soirée.

