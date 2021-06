Le spectacle de drag queen était «essentiel au moral, à la cohésion et à la préparation», a déclaré la base de l’US Air Force aux médias – RT USA News

Située à l’extérieur de Las Vegas, dans le Nevada, la base aérienne de Nellis abrite le plus grand centre d’entraînement au combat aérien des États-Unis. Il vient également d’accueillir un spectacle de drag queen, afin de remonter le moral, la diversité et l’inclusion.

Un dépliant pour le spectacle ‘Drag-u-Nellis’ au Nellis Club, destiné à enseigner aux aviateurs (et aux femmes) le « l’importance de Drag dans la communauté LGBT+ », a été publié pour la première fois sur Twitter vendredi dernier, par un podcasteur vétéran de l’Air Force se demandant de quoi il s’agissait.

Le tout premier spectacle de dragsters a en effet été organisé le 17 juin par la 99th Air Base Wing, a confirmé mardi un porte-parole de Nellis AFB dans un communiqué envoyé par courrier électronique à Breitbart News.

« L’événement a été parrainé par une organisation privée et a permis aux participants d’en savoir plus sur l’histoire et l’importance de l’art de la performance drag au sein de la communauté LGBT+ », dit la déclaration, ajoutant que « S’assurer que nos rangs reflètent et incluent le peuple américain est essentiel au moral, à la cohésion et à l’état de préparation de l’armée. La base aérienne de Nellis s’engage à fournir et à défendre un environnement caractérisé par l’égalité des chances, la diversité et l’inclusion.





L’organisation privée mentionnée dans la déclaration était Top 3, une organisation sociale et professionnelle créée pour « améliorer le moral et l’esprit de corps de tout le personnel enrôlé affecté à l’escadre et faciliter la coopération entre les membres des trois meilleurs grades enrôlés,» selon sa page Facebook privée consultée par Breitbart.

Nellis abrite le centre de guerre de l’USAF, où les pilotes de toutes les branches de l’armée américaine – ainsi que des alliés étrangers – s’entraînent au combat aérien. La veille du spectacle de dragsters, le compte Twitter de la base a fait la promotion de la formation avec des membres de la Qatar Emiri Air Force.

Le site Web de la base décrit le Warfare Center comme « la mission d’entraînement au combat aérien avancé la plus importante et la plus exigeante au monde » où « Les équipages ne viennent pas pour apprendre à voler, mais plutôt pour devenir les meilleurs aviateurs de combat au monde. »

L’administration du président Joe Biden a mis la poursuite de la diversité, de l’inclusion et de l’équité au centre de tous les aspects du gouvernement – ​​y compris l’exploration spatiale – et l’armée n’a pas fait exception. La nouvelle campagne de recrutement du Pentagone a été conçue pour attirer les minorités raciales et la communauté LGBTQ.

Lorsque les critiques ont comparé les « s’est réveillé» annonces à celles des militaires russes ou chinois, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a rejeté la critique comme « points de discussion » que des adversaires étrangers pourraient « tirer profit. » Austin a déclaré que l’armée américaine ne devenait pas « mou, tendre » mais à la place faire un « excellent travail de recrutement des bons types de personnes. »





