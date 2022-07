Le spectacle de Dave Chappelle est brusquement annulé par le lieu après un contrecoup en ligne – National

Une performance de Dave Chappelle a été annulée à la dernière minute après que le lieu ait été critiqué en ligne pour avoir réservé le comédien.

La première avenue du Minnesota a annoncé l’annulation mercredi, quelques heures seulement avant le début du spectacle de Chappelle. Le lieu a annulé le spectacle de Chappelle en raison de la controverse en cours entourant les blagues du comédien sur les personnes transgenres.

Le spectacle de Chappelle a été déplacé dans un autre théâtre à proximité, le Varsity Theatre.

“Au personnel, aux artistes et à notre communauté, nous vous entendons et nous sommes désolés”, a déclaré la First Avenue dans un communiqué partagé sur Twitter.

Nous vous entendons. Le spectacle de ce soir a été annulé à First Avenue et se déplace au Varsity Theatre. Voir notre déclaration complète pour en savoir plus. pic.twitter.com/tkf7rz0cc7 – Première Avenue (@FirstAvenue) 20 juillet 2022

L’histoire continue sous la publicité

La déclaration de First Avenue affirmait que le lieu devait se tenir «aux normes les plus élevées».

“Nous ne sommes pas seulement une boîte noire avec des gens dedans, et nous comprenons que First Ave n’est pas seulement une pièce, mais significative au-delà de nos murs”, indique le communiqué.

“Nous croyons aux voix diverses et à la liberté d’expression artistique, mais en honorant cela, nous avons perdu de vue l’impact que cela aurait”, a écrit la First Avenue à propos de la performance de stand-up de Chappelle.

Chappelle a été au centre de la controverse au cours de la dernière année à la suite de commentaires qu’il a faits sur les personnes transgenres dans son émission spéciale sur Netflix. Le plus proche.

« Le genre est un fait. Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur Terre, devait passer par les jambes d’une femme pour être sur Terre. C’est un fait », a déclaré Chappelle dans le spécial Netflix.

Il a également qualifié les personnes transgenres de « déroutantes » dans une autre émission de stand-up Netflix, Bâtons et des pierres.

Le théâtre Varsity, qui se trouve à 40 minutes à pied de la première avenue, a accueilli Chappelle à la place, honorant tous les billets du spectacle à guichets fermés.

L’histoire continue sous la publicité

Avis aux fans de Dave Chappelle ! Le spectacle prévu ce soir à First Ave a maintenant été déplacé au Varsity Theatre. Vos billets de First Ave seront honorés. Les portes ouvrent à 20h et nous vous recommandons fortement d’arriver tôt. Cet événement sera une expérience sans téléphone. pic.twitter.com/khrphPmqZo — Théâtre universitaire (@VarsityTheater) 20 juillet 2022

Chappelle n’a pas commenté publiquement l’annulation de son émission par la First Avenue.