Le spectacle de Dave Chappelle annulé par le lieu du Minnesota quelques heures avant le concert à la suite de critiques

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dave Chappelle devait exécuter une routine de comédie debout mercredi soir à First Avenue à Minneapolis, mais le spectacle a été annulé à la dernière minute à la suite d’un contrecoup. Chappelle a été au centre de la controverse sur son programme Netflix, “The Closer”.

“Le spectacle de Dave Chappelle ce soir à First Avenue a été annulé et est transféré au Varsity Theatre”, indique l’annonce.

“Au personnel, aux artistes et à notre communauté, nous vous entendons et nous sommes désolés. Nous savons que nous devons nous tenir aux normes les plus élevées, et nous savons que nous vous avons laissé tomber. Nous ne sommes pas seulement une boîte noire avec des gens dedans, et nous comprenons que First Ave n’est pas seulement une pièce, mais qu’elle a un sens au-delà de nos murs.”

Le trio de représentations au Minnesota a été annoncé pour la première fois lundi et les billets pour le premier spectacle se sont vendus en quelques minutes mardi. Mais certains fans du lieu populaire du centre-ville ont exprimé leurs opinions contre le comédien, ce qui a finalement conduit à l’annulation du spectacle.

DAVE CHAPPELLE DÉFEND JK ROWLING, DABABY DANS NETFLIX SPÉCIAL ‘LE PLUS PROCHE’: ‘LE GENRE EST UN FAIT’

“L’équipe de First Avenue et vous avez travaillé dur pour faire de nos sites les espaces les plus sûrs du pays, et nous poursuivrons cette mission”, poursuit le communiqué.

“Nous croyons en la diversité des voix et en la liberté d’expression artistique, mais en honorant cela, nous avons perdu de vue l’impact que cela aurait. Nous savons que certains ne seront pas d’accord avec cette décision. Vous êtes invités à nous faire part de vos commentaires.”

Dans “The Closer”, Chappelle a discuté des controverses entourant l’identité de genre et a continué à défendre son droit à la liberté artistique malgré de fortes réactions.

Le fil Twitter de First Avenue a été bombardé de commentaires dénonçant la décision d’autoriser le comédien à se produire après avoir annoncé les nouveaux spectacles de Chappelle.

Certains ont cité le code de conduite du club comme une raison suffisante pour ne pas réserver Chappelle.

“Le comportement suivant n’est pas le bienvenu sur les sites de la Première Avenue : agir ou parler de manière discriminatoire ou utiliser un langage raciste, sexiste, capacitiste, transphobe, homophobe, xénophobe ou autre, y compris le mépris intentionnel du genre”, indique la politique.

“Lisez ces commentaires”, a écrit l’utilisateur de Twitter @eleguante. “Vous mettez en scène quelqu’un qui choisit délibérément de cibler les personnes trans à un moment historique spécifique où la vie réelle de ces personnes réelles est en danger réel (encore plus que d’habitude). Ce contexte compte. Ou du moins il devrait.”

“Sérieusement ? Il y a une raison pour laquelle vous l’annoncez si tard”, a écrit @katie_padilla. “Je respecte beaucoup de ce que vous faites dans la communauté et je dépense une bonne partie de la monnaie sur les spectacles dans vos salles. Mais ce n’est pas un bon look. DU TOUT.”

“En tant que membre du premier ave, je trouve cela dégoûtant”, a déclaré un autre utilisateur en ligne. “En tant que réservation, cela ne semble pas correspondre aux valeurs que First Ave propose de promouvoir et de soutenir. Je suis sûr qu’il existe de nombreux autres lieux qui pourraient donner une scène à cet artiste.”

L’ATTAQUANT DE DAVE CHAPPELLE A COUPÉ AVEC QUATRE DÉLITS APRÈS QUE LE BUREAU DE DA REFUSE DE DÉPOSER UNE CHARGE DE FELONY

Un représentant de Chappelle n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Un nouveau Spécial comédie Netflix de Chappelle est sorti sous le radar plus tôt ce mois-ci via le géant du streaming et s’est concentré sur un discours qu’il a prononcé à son alma mater après avoir décliné l’offre de l’école de renommer un théâtre après lui suite à sa controverse sur les blagues transphobes.

Sa conférence à la Duke Ellington School of the Arts de Washington, DC, en novembre était au centre de la dernière émission, “What’s in a Name”, dans laquelle il a rappelé comment les étudiants ont réagi aux blagues transphobes faites dans “The Closer” et comment il a dû défendre son droit à la liberté artistique.

Chappelle est diplômé de l’école en 1991 et est revenu en novembre pour une visite surprise, au cours de laquelle les étudiants pensaient qu’il s’excuserait pour les remarques insensibles faites dans la spéciale.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Quand j’ai entendu ces points de discussion sortir des visages de ces enfants, cela m’a vraiment, sincèrement, blessé”, a déclaré Chappelle. “Parce que je sais que ces enfants n’ont pas trouvé ces mots. J’ai déjà entendu ces mots. Plus vous dites que je ne peux pas dire quelque chose, plus il est urgent pour moi de le dire.

“Et cela n’a rien à voir avec ce que vous dites que je ne peux pas dire. Cela a tout à voir avec mon droit, ma liberté, d’expression artistique. Cela a de la valeur pour moi. Cela ne m’est pas séparé. Cela vaut protéger pour moi, et cela vaut la peine de protéger pour tous ceux qui s’efforcent dans nos nobles et nobles professions.

“Et ces enfants n’ont pas compris qu’ils étaient des instruments d’oppression. Et je ne me suis pas mis en colère contre eux. Ce sont des enfants. Ce sont des étudiants de première année. Ils ne sont pas encore prêts. Ils ne savent pas.”

Certains élèves de l’école ont organisé une manifestation quelques semaines seulement après que Chappelle a promis 100 000 $ à l’école des arts.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Chappelle n’a pas non plus été invité à un événement caritatif pour le nom du théâtre après qu’il a juré de se retirer comme une perspective tout à fait si ceux qui le critiquaient mettaient leur argent là où ils étaient et donnaient plus à l’école que ses partisans.

“J’ai 16 ans, et je pense que tu es puéril, tu as géré ça comme un enfant”, a déclaré un étudiant, ajoutant que Chappelle est un “bigot”, selon un rapport de Politico Playbook.

Malgré sa tentative de se connecter avec les étudiants et le grand public, Chappelle le mois dernier a décliné l’offre pour la dernière fois. Le bâtiment s’appellera plutôt le Théâtre de la liberté et de l’expression artistiques.

Chappelle, qui était l’un des principaux donateurs du théâtre de l’école, a déclaré qu’il serait disposé à mettre son nom sur le bâtiment à l’avenir.