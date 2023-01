Le spectacle de danse de Bollywood continue, malgré les problèmes d’inondation du centre des arts de la scène de Vernon

Malgré une inondation perturbatrice au Vernon and District Performing Arts Centre qui a fermé les rideaux sur la scène principale du théâtre depuis le mois dernier, le spectacle est en cours pour une représentation à venir dans un lieu différent.

Le Performing Arts Center présente le spectacle de danse Bollywood Body Positive de Karima Essa, qui aura lieu le dimanche 29 janvier à 11 h. Il s’agit de la troisième représentation de la série pour enfants de la saison Spotlight 2022-23.

En raison de l’inondation, le spectacle aura lieu au Priest Valley Gym du Greater Vernon Recreation Centre.

Depuis l’âge de quatre ans, Essa a orné les scènes de compétitions de danse, d’événements et, plus récemment, de l’émission de téléréalité Bollywood Star d’OMNI TV. Lorsqu’elle a atteint la puberté à 11 ans, son corps est devenu sans le vouloir une toile vierge sur laquelle prople pouvait projeter son admiration ou son jugement. Elle a grandi en pensant qu’elle devait être de taille zéro, mais depuis, elle a appris à aimer son nouveau et beau corps.

Le Body Positive Bollywood Dance Show est une performance interactive qui infuse la musique, la respiration et les idéologies d’anciens érudits du Moyen-Orient et d’Asie du Sud. Les étudiants de toutes formes et tailles sont inspirés par la performance pour s’accepter et s’aimer à l’intérieur comme à l’extérieur, sur et en dehors de la piste de danse.

Essa a d’abord diverti le public au Vernon and District Performing Arts Centre en mars dernier lors de la première édition du North Okanagan Children’s Festival.

« Elle avait tout le public debout et rayonnant de joie, enfants et parents », a déclaré la directrice artistique du VDPAC, Erin Kennedy. “Nous sommes ravis d’avoir Karima de retour pour un autre spectacle de style atelier accessible et inclusif.”

Trois fois championne nationale canadienne de danse, Essa est la vedette bollywoodienne de Vancouver. Interprète, chorégraphe et enseignante charismatique et passionnée, elle a utilisé son talent de Bollywood pour divertir divers publics dans des festivals, des théâtres et des écoles à travers le Canada.

En 2014, son amour pour Bollywood l’a amenée sur les écrans de Mumbai, en Inde, en tant que finaliste à deux reprises sur Bollywood Star.

Depuis la première présentation de son spectacle de la Bollywood Star School en 2018, Essa a présenté ce spectacle dans plus de 150 écoles à travers la Colombie-Britannique. Son nouvel objectif est de célébrer le fait que tous les corps peuvent danser en partageant le mouvement de positivité corporelle à travers Bollywood Dance.

Essa termine également sa certification d’aide à l’éducation et souhaite explorer comment la danse peut aider à améliorer les compétences socio-émotionnelles des enfants autistes.

Le spectacle à Vernon dure 45 minutes sans entracte et convient à tous les âges. Les billets coûtent 12 $ et peuvent être achetés en appelant le 250-549-7469.

Brendan Shykora

DanseVernon