Le spectacle de cirque de 24 heures de l’école d’art du Cambodge bat le record du monde Guinness

Les spectacles de cirque durent généralement une ou deux heures et comprennent une variété d’actes. Cependant, une école d’art au Cambodge a établi un record du monde Guinness en organisant un spectacle de cirque qui a duré 24 heures. Le plus long spectacle de cirque, qui a duré 24 heures, 10 minutes et 30 secondes, a été organisé par Phare Ponleu Selpak, une école d’art cambodgienne à but non lucratif.

Le 18 novembre, Phare a officiellement annoncé le record sur Twitter en partageant une vidéo accompagnée d’une note. La vidéo commence par les artistes pratiquant leur performance sur scène avant de commencer le spectacle. Il donne ensuite un aperçu de leur performance devant le public. Le clip présente également quelques personnes donnant une interview, parlant des difficultés auxquelles elles ont été confrontées pendant la pandémie de COVID-19 et de la façon dont elles ont continué à se faire un nom. Vers la fin, on peut tous les voir célébrer la victoire car ils figurent dans le Guinness World Records.

La légende disait également : « Que faites-vous si vous remportez un record du monde Guinness pour le Cambodge ? Organisez une FÊTE SURPRISE !!! Regardez jusqu’à la fin pour découvrir comment nos artistes ont continué pendant 24 heures pour sauver notre organisation à but non lucratif et réaliser le plus long spectacle de cirque de tous les temps : alors voyez le choc et la joie alors que leur rêve devient réalité !! »

Regardez la vidéo ci-dessous :

Phare Ponleu Selpak est une organisation fondée par des réfugiés cambodgiens qui aide les enfants à surmonter les traumatismes de la guerre et restaure la culture et l’éducation du pays après le génocide des Khmers rouges. Afin d’aider des centaines de familles à échapper à la pauvreté et à préserver la culture cambodgienne, ils éduquent désormais plus de 800 enfants défavorisés et en forment des centaines d’autres dans les arts artistiques, musicaux et du spectacle.

Au cours de la dernière décennie, ils ont pris des mesures innovantes pour éviter de dépendre des dons en créant un cirque populaire sans animaux et une attraction touristique qui a financé leurs programmes de sauvetage.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici