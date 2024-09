Le spectacle Chaotic Jane’s Addiction se termine plus tôt que prévu alors que Perry Farrell s’en prend à un Dave Navarro choqué

Les fans de Jane’s Addiction ont été déçus lorsque le groupe a mis fin à un concert plus tôt que prévu après que le leader Perry Farrell ait attaqué le guitariste Dave Navarro et ait dû être retenu.

Le groupe interprétait sa chanson Taille de l’océan au Leader Bank Pavilion à Boston, Massachusetts, hier soir (vendredi 13 septembre) lorsque l’incident s’est produit.

Dans une vidéo filmée par un fan et disponible ci-dessous, Farrell semble avoir du mal à chanter alors qu’il se tourne vers Navarro, le bouscule avec son épaule et lui dit « va te faire foutre ». Le guitariste choqué pose sa main sur la poitrine du chanteur pour prendre ses distances avant que Farrell ne lui lance un coup.

Le bassiste Eric Avery et un membre de l’équipe de route se précipitent pour retenir Farrell et le groupe quitte la scène.

Navarro, Avery et le batteur Stephen Perkins – qui célébrait son 57e anniversaire – sont tous revenus sur scène sans Farrell pour dire au revoir au public. Navarro semble indemne.

Farrell aurait eu des difficultés avec sa performance lors du concert du groupe au Rooftop du Pier 17 à New York cette semaine, avant de sembler se porter mieux pour un autre concert dans la même salle la nuit suivante.

Leur prochaine représentation est prévue à l’amphithéâtre Hartford HealthCare de Bridgeport, dans le Connecticut, le dimanche 15 septembre. La tournée se déroulera jusqu’en octobre.

Ce cycle de tournée actuel a été qualifié de « prochain chapitre de Jane’s Addiction » lorsque le groupe a lancé un nouveau single Rédemption imminente De retour en juillet.

15 septembre : Amphithéâtre Bridgeport Hartford HealthCare, Connecticut

18 septembre : Scène Budweiser de Toronto, Canada

20 septembre : Rochester Hills Meadow Brook Amphitheatre, Michigan

22 septembre : Pavillon BMO de Milwaukee, Wisconsin

24 septembre : Chicago Byline Bank Aragon Ballroom, IL

26 septembre : Amphithéâtre Everwise d’Indianapolis au parc d’État de White River, Indiana

28 septembre : Huntsville South Star Music Festival, Alabama

29 septembre : St. Louis Evolution Festival, MO

02 octobre : Auditorium US Fillmore, Denver, CO

04 octobre : Amphithéâtre Sandy, Sandy, Utah

08 octobre : Théâtre WAMU, Seattle, WA

09 octobre : Veterans Memorial Coliseum, Portland, Oregon

11 octobre : Grand Sierra Resort and Casino, Reno, Nevada

13 octobre : The Masonic, San Francisco, Californie

16 octobre : YouTube Theater, Inglewood, Californie