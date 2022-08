Le spectacle brillant de Madan et Ramji Kashyap a remis Chennai Quick Guns sur la voie de la victoire

Les brillantes performances de Madan et Ramji Kashyap ont aidé Chennai Quick Guns à retrouver le chemin de la victoire avec une victoire dominante contre les Rajasthan Warriors lors de l’Ultimate Kho Kho ici samedi.

En entrant dans le match après des défaites consécutives, Chennai Quick Guns a semblé agressif tout au long. Madan a été impressionnant en défense avec un séjour crucial de 3,55 minutes tandis que Kashyap en forme a produit un spectacle complet en marquant 18 points et en défendant pour 5,02 minutes, dont 2,09 minutes de la deuxième manche.

Mahesh Shinde a également contribué à la victoire de Chennai Quick Guns avec un temps de 3,03 minutes. Akshay Ganpule, quant à lui, a été le meilleur joueur du Rajasthan, marquant sept points. Ajoutant 20 points au troisième tour, Chennai Quick Guns a pris le match à l’écart des Rajasthan Warriors avec une solide avance de 34 points à 53-19. Le reste du match n’était qu’une simple formalité car ils ont remporté le match de manière convaincante par 57-36.

Plus tôt, P Narsaya a donné à Chennai Quick Guns sa première percée lorsqu’il a renvoyé Abhijit Patil dans la première minute du match avant de terminer le premier tour avec une avance de 23 points. En changeant de position, Chennai Quick Guns a gardé les choses sous contrôle assez confortablement et a nié l’opposition trop de points avec Shinde, Kashyap et Madan présentant une défense solide.

