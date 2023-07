Le spectacle 4-H et la foire junior du comté de La Salle commencent le 13 juillet – Shaw Local

Le spectacle 4-H et la foire junior du comté de La Salle seront de retour du jeudi 13 juillet au dimanche 16 juillet au champ de foire du comté de La Salle, du côté sud d’Ottawa.

Les membres 4-H terminent des projets et nettoient le champ de foire en vue d’organiser une grande exposition. Le salon 4-H de cette année représentera les projets 4-Hers tout au long de l’année, l’apprentissage par le service et les activités communautaires auxquelles les membres 4-H participent.

jeudi 13 juillet

Exposition et le jugement commence sur des projets non liés à l’élevage. Cela comprend tout, de l’aérospatiale aux courgettes ! Il y a aussi des expositions d’arts visuels, de ressources naturelles, de design d’intérieur, de science alimentaire, de décoration de gâteaux, entre autres activités. L’exposition canine et une revue de style et un spectacle SWAG 4-H auront également lieu le jeudi. L’événement nocturne accueillera l’Illinois State Pullers Truck and Tractor Pull.

Vendredi. 14 juillet

Les salons du porc, de la volaille et des produits laitiers commencent le matin. Après le Dairy Show, le salon des chèvres commencera. Le concours de présentation publique aura lieu à 17 h dans la salle d’exposition 3. Cette présentation comprend un spectacle impromptu Partagez votre talent. Les jeunes seront au devant de la scène pour divertir et partager leurs talents créatifs. Le Broken Horse Rodeo clôturera les soirées à partir de 19h

samedi 15 juillet

Le concours Horse, Rabbit, and Beef Showmanship s’ouvre le matin avec le spectacle de bœuf qui suit. De nombreuses activités et événements amusants auront lieu tout au long de la journée : Funny Magic Guy, Rob Thompson offrira trois spectacles tout au long de l’après-midi. Des activités 4-H Pop up auront lieu entre 11 h et 14 h ainsi que des concours. La soirée offrira une vente aux enchères équitable à 16 h 30 dans l’arène du spectacle, avec de nombreux articles pour les enchères et les profits au profit de la programmation 4-H du comté de La Salle. L’animation du soir sera le Demolition Derby à 19h

dimanche 16 juillet

Les spectacles de chevaux et de moutons débuteront à 8 h. Le concours de maître de présentation débutera également vers 10 h 30 dans l’arène du spectacle. Dans le cadre d’une cérémonie de clôture spéciale, les jeunes diplômés des 4-H et les Cloverbuds sont reconnus en plus de l’annonce du récipiendaire du Temple de la renommée de cette année. Les visiteurs du salon et les jeunes 4-H se retrouveront dans l’édifice à 15 h pour féliciter tous les exposants et honorer les finissants. A la clôture du salon les projets sont sortis vers 16h

Envoyez les questions 4-H à l’Université de l’Illinois – Extension du comté de La Salle au 815-433-0707. Pour plus d’informations sur les frais d’entrée et les événements nocturnes, appelez la La Salle County Junior Fair Association au 815-200-3913.

La mission de l’extension de l’Université de l’Illinois est de fournir une éducation pratique pour aider les personnes, les entreprises et les communautés à résoudre des problèmes, à développer des compétences et à construire un avenir meilleur. L’extension de l’Université de l’Illinois offre des opportunités égales dans les programmes et l’emploi. Visite https://extension.illinois.edu/blmp pour plus d’informations.